Гандболистки «Гомеля» в пятый раз выиграли Кубок Беларуси

Сегодня в решающем поединке 23-го кубкового турнира гомельчанки на площадке центра олимпийской подготовки в Жлобине обыграли гандболисток «БНТУ-БелАЗа» со счетом 26:22. В прошлом розыгрыше эти соперники также играли в финале и тогда успех также был на стороне «Гомеля» — 27:26.

В полуфинальных поединках нынешнего турнира «БНТУ-БелАЗ» уверенно переиграл «Витебчанку» — 27:18, а гандболистки «Гомеля» разгромили «Городничанку» со счетом 34:20.

В игре за третье место в кубковом розыгрыше гродненские гандболистки были сильнее витебского клуба — 27:25.

За всю историю гандболистки «БНТУ-БелАЗа» 16 раз выигрывали Кубок страны, у «Гомеля» теперь пять трофеев, два — у «Городничанки».