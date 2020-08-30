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17:52 (мск), источник: БЕЛТА

Гандболистки «Гомеля» в пятый раз выиграли Кубок Беларуси

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки «Гомеля» в пятый раз стали обладательницами Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в решающем поединке 23-го кубкового турнира гомельчанки на площадке центра олимпийской подготовки в Жлобине обыграли гандболисток «БНТУ-БелАЗа» со счетом 26:22. В прошлом розыгрыше эти соперники также играли в финале и тогда успех также был на стороне «Гомеля» — 27:26.

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В полуфинальных поединках нынешнего турнира «БНТУ-БелАЗ» уверенно переиграл «Витебчанку» — 27:18, а гандболистки «Гомеля» разгромили «Городничанку» со счетом 34:20.

В игре за третье место в кубковом розыгрыше гродненские гандболистки были сильнее витебского клуба — 27:25.

За всю историю гандболистки «БНТУ-БелАЗа» 16 раз выигрывали Кубок страны, у «Гомеля» теперь пять трофеев, два — у «Городничанки».

Неделю назад в Пинске прошли решающие баталии мужского кубкового розыгрыша. Обладателем трофея стал «Мешков Брест», переигравший в финальном матче гандболистов минского СКА — 26:25, третьими стал «Гомель», победивший могилевский клуб «Машека» со счетом 32:31.

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