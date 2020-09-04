«Мешков Брест» сыграет с гандболистами «Веспрема» в ½ финала SEHA-лиги

В первом полуфинальном поединке чемпионы Беларуси гандболисты клуба «Мешков Брест» встретятся с венгерским «Веспремом» (начало в 19.00, прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5»). Брестчане выступят без травмированных Максима Баранова и Симона Разгора. Один из лидеров мешковцев Никита Вайлупов сейчас возглавляет бомбардирскую гонку, забросив на предварительном этапе 103 мяча.

В другом сегодняшнем полуфинале северомакедонский «Вардар» из Скопье сыграет с хорватским «Загребом».

Победители полуфинальных встреч 6 сентября разыграют главный приз, а проигравшие поспорят за третье место в SEHA-лиге.

В прошлом сезоне триумфатором этих состязаний в пятый раз в истории стал «Вардар», победивший в финальном поединке гандболистов «Загреба» со счетом 28:23. Третье место заняли брестские гандболисты, обыгравшие в матче за бронзу хорватский клуб «Нексе» из Нашице — 24:19.