Счастливый случай Евгения Трефилова. Эпичному тренеру — 65
О ключевых поворотах на витиеватом пути легендарного специалиста из хутора Безлесный к олимпу.
О ключевых поворотах на витиеватом пути легендарного специалиста из хутора Безлесный к олимпу.
В 60-х он грузил селедку, в 70-х — работал на комбайне, в 80-х — уходил из спорта, в 90-х — варил джинсы, в нулевые — стал великим. Жизнь Евгения Трефилова полна ярких, как он сам, событий. На гандбольной площадке он может довести до слез, за ее пределами — заставить до слез смеяться. Цитатник Трефилова можно издавать уже сейчас, в день 65-летия великого российского тренера. Но всего этого величия — четырех побед на чемпионатах мира и золота Игр — могло не быть.
Детство и юность Трефилова в Краснодарском крае легкими не назвать. Выживать помогали талоны, первые деньги пришлось зарабатывать еще в институте. Он даже подрабатывал, играя за краевую команду — прицепщиком.
Тренером стал в середине 80-х, вскоре после окончания карьеры гандболиста. Через несколько лет — конфликт со старшим тренером, а вскоре после этого — развал Союза. Гандбол отошел на второй план, на первый вышло выживание. Рынок, джинсы, заправки — вот что тогда было источником дохода Трефилова.
О его тренерском таланте страна так бы и не узнала, если бы не Владимир Максимов — бывший глава гандбольной федерации, позже — главный тренер мужской сборной, которая одержала победу на Олимпиаде в Сиднее.
Максимов убедил Трефилова вернуться к активной тренерской работе. Сначала в Волгограде, а затем — в Тольятти. «В 1997 году я его пригласил работать вторым тренером в мужскую команду. Но поскольку зарплата была только у главного, я ему сказал: “Жень, у тебя семья, а деньги пока никто не отменил. В 1981 году нам обещали построить коммунизм, я тогда тоже надеялся, что буду покупать что хочу и ни за что не отвечать, но этого не произошло. Деньги нужны, а их не будет”. Именно тогда я предложил ему заняться женским гандболом», — вспоминает он.
Как известно, кадры решают все. В АвтоВАЗе идеологом создания женского гандбольного клуба «Лада» выступил бывший первый
«Это была операция “Счастливый случай”, — отметил Максимов. — Я считаю, что возрождение женского гандбола началось с Тольятти».
Те события развивались в конце 90-х. За следующие несколько лет команда и сборная страны, для которой «Лада» стала базовым клубом, выиграли практически все возможные титулы. В том числе — одержаны две победы на чемпионатах мира.
И это было действительно сильно, учитывая, что раньше национальная команда ни разу не попадала в тройку сильнейших и даже не могла пройти отбор на Олимпиаду.
«Трефилов, как Моисей со своим народом, бродил в поисках земли обетованной», — заметил Макисмов.
На подмосковной земле Трефилову удалось собрать еще больший урожай трофеев. К еще двум победам на чемпионатах мира и олимпийской бронзе Пекина добавилась и победа в главном европейском клубном турнире — Лиге чемпионов.
Большой бюджет и хороший подбор игроков, безусловно, позволяли Трефилову завоевывать титулы и авторитет. Но, как показала практика, одними деньгами поставленных целей в гандболе не добиться. Трефилов — своенравный и прямой человек, который не юлит и действительно говорит то, что думает. Поэтому в руководстве что клуба, что федерации его терпели только потому, что он давал результат.
Как только он оступался, его убирали. Так было со «Звездой», так было и со сборной. Вот только люди, которые приходили ему на смену, превзойти его достижения не смогли.
В итоге, когда речь зашла о четырехлетнем цикле подготовки команды к Олимпиаде 2016 года в
«Он, конечно, человек своеобразный, но он русский мужик, — охарактеризовал Трефилова Максимов. — И он обладает искусством зажечь девчонок. Я тренировал женские команды и могу сказать, что они эмоциями, внутренним голосом чувствуют отношение к себе».
«Если они в тебя поверили, то готовы свернуть горы. В Трефилова они верят. Да, он не всегда мог быть добродушным, но это работа. Главное — это победа, и он мог эту победу сотворить. И после побед девчонки все в слезах и соплях всегда говорили ему спасибо».
После Олимпиады здоровье Трефилова пошатнулось, у него возникли проблемы с сердцем. Оставаться тренером сборной он уже не мог, однако продолжает сейчас тренировать родную «Кубань», в которую вернулся спустя почти 20 лет. «Хочется, чтобы Краснодарский край обратил внимание на команду, которая столько раз восставала из пепла. Средств к существованию клуба край не выделяет, он держится за счет частных пожертвований, — отметил Максимов. — Но там хорошая
Подготовил Артем Кузнецов