Счастливый случай Евгения Трефилова. Эпичному тренеру — 65

Источник: РИА "Новости"

В 60-х он грузил селедку, в 70-х — работал на комбайне, в 80-х — уходил из спорта, в 90-х — варил джинсы, в нулевые — стал великим. Жизнь Евгения Трефилова полна ярких, как он сам, событий. На гандбольной площадке он может довести до слез, за ее пределами — заставить до слез смеяться. Цитатник Трефилова можно издавать уже сейчас, в день 65-летия великого российского тренера. Но всего этого величия — четырех побед на чемпионатах мира и золота Игр — могло не быть.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--19cef017a45ca339212b" data-vnd="19cef017a45ca339212b" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=19cef017a45ca339212b" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Детство и юность Трефилова в Краснодарском крае легкими не назвать. Выживать помогали талоны, первые деньги пришлось зарабатывать еще в институте. Он даже подрабатывал, играя за краевую команду — прицепщиком.

Читайте также Гандболистка Вяхирева претендует на звание лучшего игрока года по версии IHF

Тренером стал в середине 80-х, вскоре после окончания карьеры гандболиста. Через несколько лет — конфликт со старшим тренером, а вскоре после этого — развал Союза. Гандбол отошел на второй план, на первый вышло выживание. Рынок, джинсы, заправки — вот что тогда было источником дохода Трефилова.

О его тренерском таланте страна так бы и не узнала, если бы не Владимир Максимов — бывший глава гандбольной федерации, позже — главный тренер мужской сборной, которая одержала победу на Олимпиаде в Сиднее.

Максимов убедил Трефилова вернуться к активной тренерской работе. Сначала в Волгограде, а затем — в Тольятти. «В 1997 году я его пригласил работать вторым тренером в мужскую команду. Но поскольку зарплата была только у главного, я ему сказал: “Жень, у тебя семья, а деньги пока никто не отменил. В 1981 году нам обещали построить коммунизм, я тогда тоже надеялся, что буду покупать что хочу и ни за что не отвечать, но этого не произошло. Деньги нужны, а их не будет”. Именно тогда я предложил ему заняться женским гандболом», — вспоминает он.

Читайте также Российские клубы могут быть исключены из гандбольной Лиги чемпионов сезона-2020/2021

Чемпионский путь

Как известно, кадры решают все. В АвтоВАЗе идеологом создания женского гандбольного клуба «Лада» выступил бывший первый вице-президент компании Юрий Степанов. По его инициативе в Тольятти была открыта гандбольная школа, построен зал международного уровня. Оставалось решить, каким путем идти: воспитывать детей и ждать результата через несколько лет или сразу построить сильную команду, пригласив опытных игроков. Руководство пошло вторым путем, а для выполнения поставленных задач позвали Трефилова.

«Это была операция “Счастливый случай”, — отметил Максимов. — Я считаю, что возрождение женского гандбола началось с Тольятти».

Те события развивались в конце 90-х. За следующие несколько лет команда и сборная страны, для которой «Лада» стала базовым клубом, выиграли практически все возможные титулы. В том числе — одержаны две победы на чемпионатах мира.

И это было действительно сильно, учитывая, что раньше национальная команда ни разу не попадала в тройку сильнейших и даже не могла пройти отбор на Олимпиаду.

Перестановки в АвтоВАЗе привели к смене курса, Трефилов был вынужден покинуть «Ладу» и, по совету все того же Максимова, перейти в новый амбициозный проект — звенигородскую «Звезду».

«Трефилов, как Моисей со своим народом, бродил в поисках земли обетованной», — заметил Макисмов.

На подмосковной земле Трефилову удалось собрать еще больший урожай трофеев. К еще двум победам на чемпионатах мира и олимпийской бронзе Пекина добавилась и победа в главном европейском клубном турнире — Лиге чемпионов.

Возрождение

Большой бюджет и хороший подбор игроков, безусловно, позволяли Трефилову завоевывать титулы и авторитет. Но, как показала практика, одними деньгами поставленных целей в гандболе не добиться. Трефилов — своенравный и прямой человек, который не юлит и действительно говорит то, что думает. Поэтому в руководстве что клуба, что федерации его терпели только потому, что он давал результат.

Как только он оступался, его убирали. Так было со «Звездой», так было и со сборной. Вот только люди, которые приходили ему на смену, превзойти его достижения не смогли.

В итоге, когда речь зашла о четырехлетнем цикле подготовки команды к Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро, ставку вновь сделали на Трефилова. «Тогда была практически трагедия, — рассказал Максимов. — После неудачного вступления его хотели выгонять, пришлось приложить немало усилий, чтобы он остался. Главное, удалось убедить девчонок, которые согласились с ним работать, хотя в то время в руководство федерации шло множество писем о плохом Трефилове, о его особенностях тренировочных процессов».

Методы Трефилова в те годы стороннему наблюдателю и правда могли показаться диковатыми: во время матчей он не скрывал эмоций и мог много чего наговорить гандболисткам в порыве ярости. Однако это был тот случай, когда цель оправдывала средства. И это понимали сами игроки.

«Он, конечно, человек своеобразный, но он русский мужик, — охарактеризовал Трефилова Максимов. — И он обладает искусством зажечь девчонок. Я тренировал женские команды и могу сказать, что они эмоциями, внутренним голосом чувствуют отношение к себе».

«Если они в тебя поверили, то готовы свернуть горы. В Трефилова они верят. Да, он не всегда мог быть добродушным, но это работа. Главное — это победа, и он мог эту победу сотворить. И после побед девчонки все в слезах и соплях всегда говорили ему спасибо».

После Олимпиады здоровье Трефилова пошатнулось, у него возникли проблемы с сердцем. Оставаться тренером сборной он уже не мог, однако продолжает сейчас тренировать родную «Кубань», в которую вернулся спустя почти 20 лет. «Хочется, чтобы Краснодарский край обратил внимание на команду, которая столько раз восставала из пепла. Средств к существованию клуба край не выделяет, он держится за счет частных пожертвований, — отметил Максимов. — Но там хорошая детско-юношеская школа, которая дает резерв. Надо обратить внимание на этот клуб, потому что по сравнению с другими видами спорта гандбол — не дорогой вид спорта. Трефилову еще хватит сил, чтобы через два-три года “Кубань” могла бороться за медали. На майках написано “Кубань”, так пускай Кубань поможет кубанской команде».