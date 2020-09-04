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4 сентября, источник: БЕЛТА

Гандболисты «Мешков Брест» не смогли пробиться в финал SEHA-лиги

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в хорватском Задаре стартовал финальный этап девятого сезона SEHA-лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: meshkovbrest.by

В первом полуфинальном поединке чемпионы Беларуси гандболисты клуба «Мешков Брест» уступили венгерскому «Веспрему» с результатом 24:28. Первый тайм брестчане выиграли с минимальным перевесом — 13:12, а после перерыва соперники перехватили инициативу и в итоге победили с разницей в четыре мяча. Самым результативным в составе белорусской команды стал Александр Шкуринский, забросивший 6 мячей. Лидер бомбардирской гонки Никита Вайлупов дважды поразил ворота «Веспрема» и теперь имеет на своем лицевом счету 105 мячей.

В другом сегодняшнем полуфинале северомакедонский «Вардар» из Скопье сыграет с хорватским «Загребом».

Победители полуфинальных встреч 6 сентября разыграют главный приз, а проигравшие поспорят за третье место в SEHA-лиге.

В прошлом сезоне триумфатором этих состязаний в пятый раз в истории стал «Вардар», победивший в финальном поединке гандболистов «Загреба» со счетом 28:23. Третье место заняли брестские гандболисты, обыгравшие в матче за бронзу хорватский клуб «Нексе» из Нашице — 24:19.

Кроме «Вардара» победителями SEHA-лиги дважды становился «Веспрем» и один раз «Загреб». «Мешков Брест» (ранее — БГК имени Мешкова) по два раза становился обладателем серебра (2014, 2015) и бронзы (2017, 2019).

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