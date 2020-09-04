Гандболисты «Мешков Брест» не смогли пробиться в финал SEHA-лиги

Источник: meshkovbrest.by

В первом полуфинальном поединке чемпионы Беларуси гандболисты клуба «Мешков Брест» уступили венгерскому «Веспрему» с результатом 24:28. Первый тайм брестчане выиграли с минимальным перевесом — 13:12, а после перерыва соперники перехватили инициативу и в итоге победили с разницей в четыре мяча. Самым результативным в составе белорусской команды стал Александр Шкуринский, забросивший 6 мячей. Лидер бомбардирской гонки Никита Вайлупов дважды поразил ворота «Веспрема» и теперь имеет на своем лицевом счету 105 мячей.

В другом сегодняшнем полуфинале северомакедонский «Вардар» из Скопье сыграет с хорватским «Загребом».

Победители полуфинальных встреч 6 сентября разыграют главный приз, а проигравшие поспорят за третье место в SEHA-лиге.

В прошлом сезоне триумфатором этих состязаний в пятый раз в истории стал «Вардар», победивший в финальном поединке гандболистов «Загреба» со счетом 28:23. Третье место заняли брестские гандболисты, обыгравшие в матче за бронзу хорватский клуб «Нексе» из Нашице — 24:19.