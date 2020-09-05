Гандболисты «Вардара» стали вторыми финалистами SEHA-лиги

Во втором полуфинальном матче решающего этапа, который проходит в хорватском Задаре, действующие победители турнира с огромным трудом одолели финалиста прошлого сезона хорватский «Загреб» в серии послематчевых пенальти. Основное время игры завершилось вничью — 26:26, а в серии пенальти успех был на стороне «Вардара» — 4:3.

В первом полуфинальном поединке чемпионы Беларуси гандболисты клуба «Мешков Брест» уступили венгерскому «Веспрему» с результатом 24:28 (13:12). Лидер бомбардирской гонки Никита Вайлупов дважды поразил ворота «Веспрема» и теперь имеет на своем счету 105 мячей.

В воскресенье, 6 сентября, «Вардар» и «Веспрем» разыграют главный приз девятого сезона SEHA-лиги, а «Мешков Брест» и «Загреб» поспорят за третье место.

В прошлом сезоне триумфатором этих состязаний в пятый раз в истории стал «Вардар», победивший в финальном поединке гандболистов «Загреба» со счетом 28:23. Третье место заняли брестские гандболисты, обыгравшие в матче за бронзу хорватский клуб «Нексе» из Нашице — 24:19.