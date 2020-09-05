Игроки ГК «Кубань» заразились коронавирусом

В связи с этим весь состав и тренерский штаб «Кубани» были отправлены на двухнедельную самоизоляцию. В скором времени им повторно сделают тест на коронавирус. Матчи клуба против майкопского «АГУ-Адыиф» и «Уфы-Алисы» будут перенесены. Следующий поединок гандболистки проведут 24 сентября против «Лады» из Тольятти. Также не состоятся домашние игры «Кубани-2» и «Кубани-3».