Игроки ГК «Кубань» заразились коронавирусом
Инфекция предварительно выявлена у двух спортсменок.
Инфекция предварительно выявлена у двух спортсменок.
В гандбольном клубе «Кубань» произошла вспышка коронавируса.
Две спортсменки, представляющие «желто-зеленых» получили предварительно положительный тест на COVID-19, сообщают СМИ со ссылкой на
В связи с этим весь состав и тренерский штаб «Кубани» были отправлены на двухнедельную самоизоляцию. В скором времени им повторно сделают тест на коронавирус. Матчи клуба против майкопского «АГУ-Адыиф» и «Уфы-Алисы» будут перенесены. Следующий поединок гандболистки проведут 24 сентября против «Лады» из Тольятти. Также не состоятся домашние игры «Кубани-2» и «Кубани-3».