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12:59 (мск), источник: Новая Кубань

Игроки ГК «Кубань» заразились коронавирусом

Инфекция предварительно выявлена у двух спортсменок.

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В гандбольном клубе «Кубань» произошла вспышка коронавируса.

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Две спортсменки, представляющие «желто-зеленых» получили предварительно положительный тест на COVID-19, сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу команды.

В связи с этим весь состав и тренерский штаб «Кубани» были отправлены на двухнедельную самоизоляцию. В скором времени им повторно сделают тест на коронавирус. Матчи клуба против майкопского «АГУ-Адыиф» и «Уфы-Алисы» будут перенесены. Следующий поединок гандболистки проведут 24 сентября против «Лады» из Тольятти. Также не состоятся домашние игры «Кубани-2» и «Кубани-3».

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