Легендарный тренер Евгений Трефилов отмечен почётным знаком Минспорта России

«За существенный вклад в дела физической культуры и спорта наградить почётным знаком “За заслуги в развитии физической культуры и спорта” первого вице-президента Федерации гандбола России, главного тренера женского клуба Суперлиги “Кубань” Евгения Васильевича Трефилова», — говорится в приказе о награждении.

Накануне Трефилову исполнилось 65 лет. Под его руководством женская сборная России выиграла не только Олимпийские игры 2016 года, но и четыре раза побеждала на чемпионатах мира.