Легендарный тренер Евгений Трефилов отмечен почётным знаком Минспорта России
Легендарный гандбольный тренер Евгений Трефилов, под руководством которого женская сборная России завоевала золотые медали Олимпийских игр — 2016 в
Легендарный гандбольный тренер Евгений Трефилов, под руководством которого женская сборная России завоевала золотые медали Олимпийских игр — 2016 в
Награду Трефилову вручил лично министр спорта Олег Матыцин.
«За существенный вклад в дела физической культуры и спорта наградить почётным знаком “За заслуги в развитии физической культуры и спорта” первого
Накануне Трефилову исполнилось 65 лет. Под его руководством женская сборная России выиграла не только Олимпийские игры 2016 года, но и четыре раза побеждала на чемпионатах мира.