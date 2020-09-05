Российские гандболисты сыграют с белорусами и словенцами в предварительном раунде ЧМ-2021

В новом формате 32 команды разделятся на восемь групп по четыре команды в каждой. Три лучшие команды из каждой группы пройдут в основной раунд, а команды, занявшие последние места в своих группах предварительного раунда, сыграют в Кубке Президента. 24 команды основного раунда делятся на четыре группы по шесть команд в каждой. Две лучшие команды из каждой группы пройдут в четвертьфинал.