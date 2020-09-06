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12:22 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские гандболисты узнали соперников на чемпионате мира

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В египетской Гизе состоялась жеребьевка группового этапа финальной части мужского чемпионата мира по гандболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сборная Беларуси на первом этапе сыграет в предварительной группе Н вместе с командами Словении, Республики Корея и России.

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Составы остальных квартетов:

А — Венгрия, Германия, Уругвай, Кабо-Верде;.

В — Польша, Испания, Бразилия, Тунис;.

С — Япония, Хорватия, Ангола, Катар;.

D — Дания, Аргентина, Бахрейн, Конго;.

Е — Австрия, Франция, Норвегия, представитель Северной Америки;.

F — Португалия, Исландия, Алжир, Марокко;.

G — Швеция, Чехия, Египет, представитель Южной и Центральной Америки.

В следующий раунд мирового первенства выйдут по три лучшие команды из каждой группы. Планетарный гандбольный форум пройдет в Египте 14—31 января 2021 года.

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