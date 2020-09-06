Белорусские гандболисты узнали соперников на чемпионате мира
6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В египетской Гизе состоялась жеребьевка группового этапа финальной части мужского чемпионата мира по гандболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В египетской Гизе состоялась жеребьевка группового этапа финальной части мужского чемпионата мира по гандболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сборная Беларуси на первом этапе сыграет в предварительной группе Н вместе с командами Словении, Республики Корея и России.
Составы остальных квартетов:
А — Венгрия, Германия, Уругвай, Кабо-Верде;.
В — Польша, Испания, Бразилия, Тунис;.
С — Япония, Хорватия, Ангола, Катар;.
D — Дания, Аргентина, Бахрейн, Конго;.
Е — Австрия, Франция, Норвегия, представитель Северной Америки;.
F — Португалия, Исландия, Алжир, Марокко;.
G — Швеция, Чехия, Египет, представитель Южной и Центральной Америки.
В следующий раунд мирового первенства выйдут по три лучшие команды из каждой группы. Планетарный гандбольный форум пройдет в Египте