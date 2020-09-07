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11:37 (мск), источник: БЕЛТА

Гандболисты минского СКА завершили выступление в Евролиге

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА не смогли пробиться во второй квалификационный раунд Европейской лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

В гостевом матче с московским ЦСКА вице-чемпионы Беларуси проиграли со счетом 25:31 и выбыли из Евролиги. Самым результативным в составе минчан стал Владислав Кривенко, забросивший 7 мячей. В первой игре в Минске эти соперники сыграли вничью — 25:25.

Из белорусских клубов в европейских турнирах выступят еще «Мешков Брест», которому 16 сентября предстоит стартовать в групповом этапе Лиги чемпионов, а также могилевский «Машека», который в ноябре начнет борьбу за Еврокубок.

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