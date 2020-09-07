Гандболисты минского СКА завершили выступление в Евролиге

В гостевом матче с московским ЦСКА вице-чемпионы Беларуси проиграли со счетом 25:31 и выбыли из Евролиги. Самым результативным в составе минчан стал Владислав Кривенко, забросивший 7 мячей. В первой игре в Минске эти соперники сыграли вничью — 25:25.