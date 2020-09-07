Гандболисты минского СКА завершили выступление в Евролиге
7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА не смогли пробиться во второй квалификационный раунд Европейской лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА не смогли пробиться во второй квалификационный раунд Европейской лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В гостевом матче с московским ЦСКА
Из белорусских клубов в европейских турнирах выступят еще «Мешков Брест», которому 16 сентября предстоит стартовать в групповом этапе Лиги чемпионов, а также могилевский «Машека», который в ноябре начнет борьбу за Еврокубок.