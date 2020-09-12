«Ростов-Дон» обыграл «Ференцварош» в матче Лиги чемпионов
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Гандболистки российского клуба «Ростов-Дон» нанесли поражение венгерскому «Ференцварошу» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Гандболистки российского клуба «Ростов-Дон» нанесли поражение венгерскому «Ференцварошу» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Встреча группы A, прошедшая в субботу в Эрде, завершилась со счетом 26:25.
«Ростов-Дон» в следующем матче турнира 19 сентября примет словенский «Крим».