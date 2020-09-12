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21:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ростов-Дон» обыграл «Ференцварош» в матче Лиги чемпионов

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Гандболистки российского клуба «Ростов-Дон» нанесли поражение венгерскому «Ференцварошу» в матче группового этапа Лиги чемпионов.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча группы A, прошедшая в субботу в Эрде, завершилась со счетом 26:25.

«Ростов-Дон» в следующем матче турнира 19 сентября примет словенский «Крим».

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