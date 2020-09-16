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16 сентября, источник: БЕЛТА

«Мешков Брест» победил «Вардар» на старте гандбольной Лиги чемпионов

Сегодня в поединке первого тура предварительной группы А чемпионы Беларуси на площадке брестского спорткомплекса «Виктория» одолели северомакедонский «Вардар» из Скопье со счетом 24:22.

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16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты клуба «Мешков Брест» успешно стартовали в новом сезоне Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке первого тура предварительной группы А чемпионы Беларуси на площадке брестского спорткомплекса «Виктория» одолели северомакедонский «Вардар» из Скопье со счетом 24:22. В первом тайме мешковцы владели инициативой и ушли на перерыв с преимуществом в два мяча — 12:10. Во второй половине игры гости несколько раз выходили вперед, но в итоге брестчане все же добились победы. Во втором туре «Мешков Брест» 23 сентября сыграет в гостях с португальским «Порту».

Также сегодня в этой группе гандболисты немецкого «Фленсбурга» на своей арене встретятся с польским «Кельце», в котором выступают белорусские гандболисты Артем Королек и Владислав Кулеш. В четверг, 17 сентября, «Порту» у себя дома сыграет с норвежским «Эльверумом». Матч «Пик» (Сегед, Венгрия) — «Пари Сен-Жермен» (Франция) перенесен.

В предварительной группе В словенский «Целе» уступил на своей арене датскому «Ольборгу» — 29:31. Позже французский «Нант» примет венгерский «Веспрем». Завтра состоятся еще две встречи: хорватский «Загреб» примет немецкий «Киль», а в Запорожье украинский «Мотор», в котором играют белорусы Иван Мороз, Борис Пуховский, Максим Бабичев и Вячеслав Бохан, встретится с испанской «Барселоной».

По итогам первого этапа, который завершится 3 марта 2021 года, победители двух групп сразу попадут в четвертьфинал, а команды, занявшие 2−4 места, проведут матчи 1/8 финала. Решающий этап Лиги чемпионов — «Финал четырех» — запланирован на 12—13 июня. -0-

Фото Вадима Якубёнка.

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