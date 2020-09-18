Гандболисты запорожского «Мотора» уступили «Барселоне» в Лиге чемпионов

В стартовом поединке предварительной группы В чемпионы Украины, за который играют белорусы Иван Мороз, Борис Пуховский, Вячеслав Бохан и Максим Бабичев, уступили на своей площадке испанской «Барселоне» со счетом 25:30. Также сегодня хорватский «Загреб» у себя дома проиграл немецкому «Килю» — 21:31. Ранее в этой группе датский «Ольборг» переиграл в гостях словенский «Целе» со счетом 31:29, а венгерский «Веспрем» также на выезде взял верх над французским «Нантом» — 28:24.

Чемпион Беларуси «Мешков Брест», выступающий в группе А, обыграл на своей арене северомакедонский «Вардар» из Скопье со счетом 24:22. Во втором туре брестчане 23 сентября сыграют в гостях с португальским «Порту», который сегодня принимает у себя дома норвежский «Эльверум». Немецкий «Фленсбург» одолел на своей площадке польский «Кельце» с минимальным перевесом — 31:30. Лучшим снайпером в составе польского клуба стал Артем Королек, забросивший 7 мячей, на один гол меньше в активе Владислава Кулеша. Матч «Пик» (Сегед, Венгрия) — «Пари Сен-Жермен» (Франция) перенесен.