Гандболистки клуба «Ростов-Дон» сыграли вничью с «Кримом» в матче ЛЧ
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Гандболистки российского клуба «Ростов-Дон» сыграли вничью со словенским «Кримом» в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов.
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Гандболистки российского клуба «Ростов-Дон» сыграли вничью со словенским «Кримом» в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов.
Встреча группы A, прошедшая в
Следующий матч российская команда проведет 27 сентября на выезде с румынским «Бухарестом».