Гандболистки ЦСКА обыграли «Будучность» в матче Лиги чемпионов
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Гандболистки московского ЦСКА обыграли на выезде черногорскую «Будучность» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Гандболистки московского ЦСКА обыграли на выезде черногорскую «Будучность» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Встреча группы B, прошедшая в субботу в Подгорице, завершилась со счетом 25:22 (13:13) в пользу армейской команды. По 5 голов в составе московского клуба забросили Полина Горшкова, Полина Ведёхина и Дарья Дмитриева. У хозяек площадки самой результативной стала правая полусредняя сборной России Валерия Маслова.
В следующем матче турнира ЦСКА сыграет дома с румынским клубом «Рымнику Вылча» 26 сентября.