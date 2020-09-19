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Гандболистки ЦСКА обыграли «Будучность» в матче Лиги чемпионов

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Гандболистки московского ЦСКА обыграли на выезде черногорскую «Будучность» в матче группового этапа Лиги чемпионов.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча группы B, прошедшая в субботу в Подгорице, завершилась со счетом 25:22 (13:13) в пользу армейской команды. По 5 голов в составе московского клуба забросили Полина Горшкова, Полина Ведёхина и Дарья Дмитриева. У хозяек площадки самой результативной стала правая полусредняя сборной России Валерия Маслова.

В следующем матче турнира ЦСКА сыграет дома с румынским клубом «Рымнику Вылча» 26 сентября.

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