Президент Федерации гандбола России обсудил с главой EHF подачу заявок на проведение ЧЕ

Встреча прошла в рамках Европейской гандбольной конвенции в Вене, которая состоялась с 17 по 19 сентября. По правилам EHF кандидаты на проведение турниров должны предоставить необходимые документы до 1 октября 2020 года.

«Эта была первая очная встреча руководителей европейского гандбола после конгресса, который прошел в январе в Стокгольме. Конечно, мы поддерживали связь с коллегами, но все равно накопилось немало вопросов, которые хотелось обсудить очно. Три дня прошли в активной и продуктивной работе, — отметил Шишкарев. — Особо хочу поблагодарить Михаэля Видерера и его команду за прекрасную организацию встречи в столь непростое время; надеюсь, опыт, который уже накопила ФГР, окажется полезен коллегам из других стран и из Европейской федерации гандбола».