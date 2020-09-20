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09:49 (мск), источник: ТАСС

Президент Федерации гандбола России обсудил с главой EHF подачу заявок на проведение ЧЕ

ТАСС, 20 сентября. Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев и глава Европейской федерации гандбола (EHF) Михаэль Видерер обсудили процесс подачи заявок на проведение чемпионатов Европы в 2026 или 2028 годах. Об этом сообщает пресс-служба ФГР.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча прошла в рамках Европейской гандбольной конвенции в Вене, которая состоялась с 17 по 19 сентября. По правилам EHF кандидаты на проведение турниров должны предоставить необходимые документы до 1 октября 2020 года.

Глава ФГР также поделился опытом проведения соревнований после пандемии, подробно рассказал о проделанной работе и последних новостях российского гандбола.

«Эта была первая очная встреча руководителей европейского гандбола после конгресса, который прошел в январе в Стокгольме. Конечно, мы поддерживали связь с коллегами, но все равно накопилось немало вопросов, которые хотелось обсудить очно. Три дня прошли в активной и продуктивной работе, — отметил Шишкарев. — Особо хочу поблагодарить Михаэля Видерера и его команду за прекрасную организацию встречи в столь непростое время; надеюсь, опыт, который уже накопила ФГР, окажется полезен коллегам из других стран и из Европейской федерации гандбола».

В январе Россия уступила совместной заявке Венгрии, Австрии и Швейцарии в борьбе за право принять женский чемпионат Европы по гандболу 2024 года.

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