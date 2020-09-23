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11:55 (мск), источник: БЕЛТА

«Мешков Брест» сыграет в гостях у гандболистов «Порту» в Лиге чемпионов

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На гандбольных аренах Европы сегодня пройдут стартовые встречи второго тура групповой стадии Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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«Мешков Брест» свой второй поединок в предварительной группе А проведет в гостях у португальского «Порту» (начало в 21.45, прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5»).

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В первый игровой день брестчане победили на своей арене северомакедонский «Вардар» из Скопье со счетом 24:22, а португальская команда проиграла у себя дома норвежскому «Эльверуму» — 28:30. Также сегодня в этой группе польский «Кельце», за который выступают белорусские гандболисты Артем Королек и Владислав Кулеш, примет венгерский клуб «Пик» из Сегеда, а в столице Франции «Пари Сен-Жермен» сыграет с немецким «Фленсбургом». Матч «Вардар» — «Эльверум» перенесен.

В предварительной группе В датский «Ольборг» сегодня встретится на своей площадке с украинским «Мотором» из Запорожья, в котором играют белорусы Иван Мороз, Борис Пуховский, Максим Бабичев и Вячеслав Бохан. Завтра в этой группе состоятся еще три встречи: «Веспрем» (Венгрия) — «Загреб» (Хорватия), «Киль» (Германия) — «Нант» (Франция), «Барселона» (Испания) — «Целе» (Словения).

После предварительного этапа, который должен завершиться 3 марта 2021 года, победители двух групп сразу попадут в четвертьфинал, а команды, занявшие 2−4 места, проведут матчи 1/8 финала. Решающий этап Лиги чемпионов — «Финал четырех» — запланирован на 12—13 июня.

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