«Мешков Брест» сыграет в гостях у гандболистов «Порту» в Лиге чемпионов

«Мешков Брест» свой второй поединок в предварительной группе А проведет в гостях у португальского «Порту» (начало в 21.45, прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5»).

В первый игровой день брестчане победили на своей арене северомакедонский «Вардар» из Скопье со счетом 24:22, а португальская команда проиграла у себя дома норвежскому «Эльверуму» — 28:30. Также сегодня в этой группе польский «Кельце», за который выступают белорусские гандболисты Артем Королек и Владислав Кулеш, примет венгерский клуб «Пик» из Сегеда, а в столице Франции «Пари Сен-Жермен» сыграет с немецким «Фленсбургом». Матч «Вардар» — «Эльверум» перенесен.

В предварительной группе В датский «Ольборг» сегодня встретится на своей площадке с украинским «Мотором» из Запорожья, в котором играют белорусы Иван Мороз, Борис Пуховский, Максим Бабичев и Вячеслав Бохан. Завтра в этой группе состоятся еще три встречи: «Веспрем» (Венгрия) — «Загреб» (Хорватия), «Киль» (Германия) — «Нант» (Франция), «Барселона» (Испания) — «Целе» (Словения).