Матч гандбольного клуба «Ростов-Дон» в Лиге чемпионов перенесен из-за коронавируса

Встреча должна была пройти 27 сентября в Бухаресте. Состав ростовской команды находится на карантине. По аналогичным причинам был перенесен матч между словенским «Кримом» и датским «Эсбьергом», который был запланирован на 26 сентября в Любляне. Новые даты проведения матчей станут известны позже.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--d1d3a369cd7d8a742ad4" data-vnd="d1d3a369cd7d8a742ad4" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=d1d3a369cd7d8a742ad4" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Ростов-Дон» является финалистом Лиги чемпионов сезона-2018/19. В настоящее время занимает второе место в группе в предварительном раунде турнира, набрав в двух матчах 3 очка. Предыдущий матч в рамках Лиги чемпионов «Ростов-Дон» провел 19 сентября в Ростове-на-Дону.