Матч гандбольного клуба «Ростов-Дон» в Лиге чемпионов перенесен из-за коронавируса
ТАСС, 24 сентября. Матч женской гандбольной Лиги чемпионов между румынским «Бухарестом» и клубом «Ростов-Дон» перенесен
ТАСС, 24 сентября. Матч женской гандбольной Лиги чемпионов между румынским «Бухарестом» и клубом «Ростов-Дон» перенесен
Встреча должна была пройти 27 сентября в Бухаресте. Состав ростовской команды находится на карантине. По аналогичным причинам был перенесен матч между словенским «Кримом» и датским «Эсбьергом», который был запланирован на 26 сентября в Любляне. Новые даты проведения матчей станут известны позже.
«Ростов-Дон» является финалистом Лиги чемпионов сезона-2018/19. В настоящее время занимает второе место в группе в предварительном раунде турнира, набрав в двух матчах 3 очка. Предыдущий матч в рамках Лиги чемпионов «Ростов-Дон» провел 19 сентября в
«Ростов-Дон» является шестикратным чемпионом России, в том числе действующим победителем турнира, а также десятикратным обладателем Кубка России и шестикратным обладателем Суперкубка России. В сезоне-2020/21 команда провела пять матчей, в которых набрала 10 очков, и занимает второе место, уступая только московскому ЦСКА. Ближайший матч «Ростова» в рамках чемпионата России должен состояться 14 октября, соперником будет команда «Адыиф» из Майкопа.