В составе гандбольного клуба «Ростов-Дон» выявлен один случай заражения коронавирусом
МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Один положительный результат теста на коронавирус выявлен в составе женской гандбольной команды «Ростов-Дон». Об этом ТАСС сообщили в
МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Один положительный результат теста на коронавирус выявлен в составе женской гандбольной команды «Ростов-Дон». Об этом ТАСС сообщили в
Ранее стало известно о переносе гостевого матча команды против румынского «Бухареста», который должен был пройти 27 сентября в рамках Лиги чемпионов.
«Это связано с тем, что один из игроков нашей команды получил положительный тест на COVID-19. Новая дата проведения матча c “Бухарестом” будет определена позднее», — заявили в
«Ростов-Дон» является финалистом турнира сезона-2018/19.