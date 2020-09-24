В составе гандбольного клуба «Ростов-Дон» выявлен один случай заражения коронавирусом

Ранее стало известно о переносе гостевого матча команды против румынского «Бухареста», который должен был пройти 27 сентября в рамках Лиги чемпионов.

«Это связано с тем, что один из игроков нашей команды получил положительный тест на COVID-19. Новая дата проведения матча c “Бухарестом” будет определена позднее», — заявили в пресс-службе.