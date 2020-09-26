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19:40 (мск), источник: ТАСС

Гандбольный клуб ЦСКА обыграл «Рымнику-Вылчу» в матче женской Лиги чемпионов

Встреча завершилась со счетом 30:20.

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Гандболистки московского ЦСКА одержали победу над румынским клубом «Рымнику-Вылча» со счетом 30:20 в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

ЦСКА и «Рымнику-Вылча» выступают в группе B с черногорским клубом «Будучность», венгерским «Дьёром», германской «Боруссией», французским «Брестом», датским «Оденсе» и хорватской «Подравкой». ЦСКА получил специальное приглашение (wild card) для участия в турнире. В турнирной таблице группы ЦСКА с пятью очками занимает первое место, «Рымнику-Вылча», не набрав очков, идет восьмой.

В следующем туре ЦСКА 11 октября сыграет в гостях с «Боруссией», «Рымнику-Вылча» в этот же день примет «Подравку».

Групповой этап женской Лиги чемпионов завершится 14 февраля. По две лучшие команды из двух групп попадут напрямую в четвертьфинал, еще по четыре клуба сыграют в 1/8 финала. Завершится турнир 30 мая.

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