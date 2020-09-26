Гандбольный клуб ЦСКА обыграл «Рымнику-Вылчу» в матче женской Лиги чемпионов

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Гандболистки московского ЦСКА одержали победу над румынским клубом «Рымнику-Вылча» со счетом 30:20 в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

ЦСКА и «Рымнику-Вылча» выступают в группе B с черногорским клубом «Будучность», венгерским «Дьёром», германской «Боруссией», французским «Брестом», датским «Оденсе» и хорватской «Подравкой». ЦСКА получил специальное приглашение (wild card) для участия в турнире. В турнирной таблице группы ЦСКА с пятью очками занимает первое место, «Рымнику-Вылча», не набрав очков, идет восьмой.

В следующем туре ЦСКА 11 октября сыграет в гостях с «Боруссией», «Рымнику-Вылча» в этот же день примет «Подравку».