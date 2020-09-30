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12:13 (мск), источник: Прессбол

Лига чемпионов. «Мешков Брест» — «ПСЖ»: третья попытка сорвать звезду

У брестских мешковцев в Лиге чемпионов есть добрая традиция — каждые три сезона привозить в город над Бугом «Пари Сен-Жермен».

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Причем в предыдущих случаях сильнейший клуб Беларуси был не просто фоном для демонстрации соперником своей звездности, а активным участником шоу-программы. Оба раза табло «Виктории» выдавало один и тот же счет 29:28. Только в октябре 2014-го он возвестил об обиднейшем поражении, а в феврале 2018-го — уже о победе, увеличившей количество топовых звезд на брестском фюзеляже. И вот — третий заход. Среда, 30 сентября, 19.45, та же «Виктория», черногорцы Иван Павичевич и Милош Ражнатович в роли судей. Прямая трансляция — на телеканале «Беларусь 5».

Положение в группе «А»: Фленсбург (Германия) — 4 очка (после 2 матчей), Виве (Польша) — 2 (2), Эльверум (Норвегия) — 2 (1), Порту (Португалия), Мешков Брест (Беларусь) — по 2 (2), ПСЖ (Франция), Вардар (Северная Македония), Пик (Венгрия) — по 0 (1).

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