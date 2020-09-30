Лига чемпионов. «Мешков Брест» — «ПСЖ»: третья попытка сорвать звезду

Причем в предыдущих случаях сильнейший клуб Беларуси был не просто фоном для демонстрации соперником своей звездности, а активным участником шоу-программы. Оба раза табло «Виктории» выдавало один и тот же счет 29:28. Только в октябре 2014-го он возвестил об обиднейшем поражении, а в феврале 2018-го — уже о победе, увеличившей количество топовых звезд на брестском фюзеляже. И вот — третий заход. Среда, 30 сентября, 19.45, та же «Виктория», черногорцы Иван Павичевич и Милош Ражнатович в роли судей. Прямая трансляция — на телеканале «Беларусь 5».