Лига чемпионов. «Мешков Брест» — «ПСЖ»: третья попытка сорвать звезду
У брестских мешковцев в Лиге чемпионов есть добрая традиция — каждые три сезона привозить в город над Бугом «Пари Сен-Жермен».
У брестских мешковцев в Лиге чемпионов есть добрая традиция — каждые три сезона привозить в город над Бугом «Пари Сен-Жермен».
Причем в предыдущих случаях сильнейший клуб Беларуси был не просто фоном для демонстрации соперником своей звездности, а активным участником
Положение в группе «А»: Фленсбург (Германия) — 4 очка (после 2 матчей), Виве (Польша) — 2 (2), Эльверум (Норвегия) — 2 (1), Порту (Португалия), Мешков Брест (Беларусь) — по 2 (2), ПСЖ (Франция), Вардар (Северная Македония), Пик (Венгрия) — по 0 (1).