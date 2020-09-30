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30 сентября, источник: БЕЛТА

«Мешков Брест» обыграл «Пари Сен-Жермен» в гандбольной Лиге чемпионов

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. «Мешков Брест» одержал вторую победу в групповой стадии Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня на площадке брестского спорткомплекса «Виктория» чемпионы Беларуси отлично провели первый тайм и ушли на перерыв с преимуществом в пять мячей — 19:14. Сразу после возобновления игры гости значительно прибавили и вскоре догнали брестчан — 21:21. Затем мешковцы снова захватили инициативу и в итоге сумели вырвать победу с минимальным перевесом в счете — 32:31. Самым результативным в составе победителей стал Никита Вайлупов, забросивший 7 мячей. Для парижан это второе поражение в двух поединках. На старте они проиграли на своей арене немецкому «Фленсбургу» также с минимальной разницей — 28:29.

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В предыдущем туре мешковцы уступили в гостях португальскому «Порту» со счетом 25:27, а в первый игровой день победили на своей арене северомакедонский «Вардар» из Скопье — 24:22. В следующем туре 14 октября «Мешков Брест» сыграет на выезде с польским «Кельце», в котором выступают белорусские гандболисты Артем Королек и Владислав Кулеш.

Также сегодня лидер группы «Фленсбург» примет у себя дома гандболистов «Порту». Завтра норвежский «Эльверум» встретится на своей площадке с «Кельце». Матч «Пик» (Сегед, Венгрия) — «Вардар» (Скопье, Северная Македония) перенесен.

В предварительной группе В украинский «Мотор» сегодня потерпел третье поражение, уступив в Запорожье венгерскому «Веспрему» — 34:37. В составе украинского чемпиона белорус Вячеслав Бохан забросил 4 мяча, в активе Бориса Пуховского — один гол. Позже хорватский «Загреб» сыграет у себя дома с датским «Ольборгом». Завтра состоятся еще два поединка: «Нант» (Франция) — «Барселона» (Испания), «Целе» (Словения) — «Киль» (Германия).

После предварительного этапа, который должен завершиться 3 марта 2021 года, победители двух групп сразу попадут в четвертьфинал, а команды, занявшие 2−4 места, проведут матчи 1/8 финала. Решающий этап Лиги чемпионов — «Финал четырех» — запланирован на 12—13 июня.

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