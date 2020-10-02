На пути к мечте: «Мешков Брест» стремится к победе в Лиге чемпионов

Это был шикарный ужин! К столу в брестской «Виктории» в среду вечером подали лучший образчик мирового клубного гандбола с неповторимым колоритом французской кухни. «Мешков Брест» все блюда уплетал с молодецким аппетитом, который приходит к нашей команде во время еды и совсем не выглядит после победы над ПСЖ утоленным. Скорее, наоборот — разыгрался до состояния тигриного. Теперь луковый суп и утиное конфи с бокалом бургундского выглядят лишь легким баловством — скромным аперитивом перед настоящей, большой трапезой. Эх, Париж, Париж, не такой уж ты и красавец — Брест оказался круче по всем статьям! ПСЖ уже не первый год считается самым богатым гандбольным проектом мира (средства в клуб вкладывает тот же катарский инвестор, что спонсирует и футбольный коллектив), его годовой бюджет оценивают в астрономические по гандбольным меркам 15—16 миллионов евро — деньги, которые Бресту даже не снились. Тем не менее «Мешков Брест» уже давно заявил своей целью максимум — победу в Лиге чемпионов. И добыть ее планируется не деньгами, а четко спланированной работой и профессиональным подходом к делу.

Эта задача была озвучена не вчера, а осуществить ее планируют не завтра. Потому что не витают в облаках и не являются сторонниками пускать в глаза пыль: в мешковском гандбольном проекте за главным чемпионским ориентиром не забывают о главном — развитии гандбола в стране и городе. Всех скупить и победить — путь быстрый, но бесполезный, как завтрак свежим воздухом. Он опьянит на мгновение, но сытости не принесет. А «Мешков» — это замысел не только спортивный, но и социальный: гандбол в Бресте уже стал неотъемлемой частью жизни города, его большой любовью и абсолютным символом. К званию сильнейшего клуба мира брестчане движутся поступательно, проходя все этапы большого пути, падая и вставая, набивая шишки и зализывая раны. Выиграть — это еще не все. Добиться триумфа хочется, имея в составе как можно больше воспитанников собственной школы. Над всеми этими планами можно, конечно, посмеяться и назвать мешковцев маленькими гандбольными наполеонами — романтическими фантазерами с розовыми очками на глазах. Но когда вокруг говорят, в Бресте — делают. И победа над ПСЖ, добытая в честном, равном бою двух достойных друг друга противников, показывает, что клуб находится на правильном пути.



Кирпичик за кирпичиком в Бресте уже не первый год тщательно и кропотливо выстраивают свою модель идеальной гандбольной пирамиды развития клуба.



В нынешнем сезоне «Мешков», пожалуй, силен, как никогда не был до сих пор. Команда подобралась на редкость боевая, тренерский и административный штабы укомплектованы профессионалами, каждый из которых знает свое дело, есть глубина состава, но не хватает пока сыгранности и уверенности в собственных силах. Наблюдая за действиями мешковцев в нынешнем сезоне, не покидает ощущение, что, усилившись двумя‑тремя игроками топ‑уровня, «Мешков Брест» уже сейчас вполне мог бы примерить на себя статус главного фаворита Лиги чемпионов. Вернуть к берегам Буга Дайниса Криштопанса да пригласить классного забивного гиганта на позицию линейного (уровня Артема Королька, например) — и дело было бы в шляпе. Но спешка, как известно, нужна при ловле блох, а в Бресте пытаются поймать в небе журавля. Костяк будущей чемпионской команды уже виден. Осталось нарастить мышцы, и это, может быть, дело уже самых ближайших сезонов.



Впрочем, впадать в эйфорию и петь дифирамбы сейчас — не самое подходящее время, хотя повод, безусловно, имеется: à la guerre comme à la guerre, как говорят французы — на войне, как на войне. Пока выигран лишь очередной, хоть и очень значительный и принципиально важный бой, но сражение продолжается. Матч с ПСЖ получился для мешковцев одним из лучших за все время существования клуба. Иван Пешич стоял в воротах стеной, наконец‑то начинает действовать в силу своих способностей звездный новичок Сташ Скубе, раскрывает невероятно богатый потенциал приехавший в Брест «ноунеймом» молодой словенский разыгрывающий Яка Малус, расчехлил свою убойную пушку обладатель одного из самых мощных в мире бросков Дмитрий Санталов, как всегда настырен и точен Марко Панич, подтверждают звания одних из лучших игроков мира в своем амплуа крайние Андрей Юринок и Никита Вайлупов, как лев сражается в линии Вячеслав Шумак… В поединке с французами выделить можно абсолютно всех — это был как раз тот случай, когда ударно сыграла команда — на площадке звучала стройная и громогласная фуга, полностью заглушившая тонкий комариный писк первых парижских скрипок — ни братья Карабатичи, ни легендарные датчане Хансены, ни остальные элитные гандбольные мажоры ничего с брестским вдохновением и напором поделать не смогли. Смогут ли другие?



14 октября предстоит очередное испытание — едем в гости к польскому «Виве».



ТАБЛО



Лига чемпионов. Группа А



30 сентября. «Мешков Брест» — ПСЖ — 32:31 (Вайлупов — 7, Панич — 6, Санталов — 5, Малус, Скубе — по 4, Шумак, Юринок — по 2, Пачковски, Разгор — по 1), «Фленсбург» — «Порту» — 36:29.



Положение команд: 1. «Фленсбург» — 6 очков (3 игры), 2. «Мешков Брест» — 4 (3), 3. «Виве» — 2 (2), 4. «Эльверум» — 2 (1), 5. «Порту» — 2 (3), 6. «Вардар» — 0 (1), 7. «Пик» — 0 (1), 8. ПСЖ — 0 (2). Вчера встречались «Эльверум» — «Виве».