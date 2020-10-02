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2 октября, источник: ТАСС

«Чеховские медведи» и ЦСКА узнали соперников по групповому этапу гандбольной Лиги Европы

ТАСС, 2 октября. Российские мужские гандбольные клубы «Чеховские медведи» и ЦСКА узнали своих соперников по групповому этапу Лиги Европы. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.

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Источник: РИА "Новости"

«Чеховские медведи» попали в группу A, их соперниками станут «Адемар Леон» (Испания), «Висла» (Польша), «Феникс Тулуза» (Франция), «Файверс» (Австрия), «Металлург» (Северная Македония). ЦСКА оказался в группе C. Его соперниками стали «Магдебург» (Германия), «Алингсас» (Швеция), «Бешикташ» (Турция), «Монпелье» (Франция), «Нексе» (Хорватия).

«Чеховские медведи» являются действующими чемпионами России. Всего на счету подмосковной команды 19 побед в национальном чемпионате. Высшим достижением клуба на европейской арене является выход в «Финал четырех» Лиги чемпионов (2010).

До марта 2020 года ЦСКА носил название «Спартак». Высшее достижение команды — второе место чемпионата России (2018, 2019). По итогам сезона-2019/20 ЦСКА занял четвертое место.

Лига Европы является вторым по значимости европейским гандбольным турниром после Лиги чемпионов. Соревнование проводится с 1981 года, последним победителем является германский «Киль». Розыгрыш сезона-2019/20 был отменен из-за пандемии коронавируса. Турнир носит такое название с сезона-2020/21, ранее он назывался Кубок Европейской гандбольной федерации (EHF).

Групповой этап Лиги Европы начнется 20 октября, закончится 2 марта. «Финал четырех» турнира пройдет в мае, место его проведения определится в 2021 году.

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