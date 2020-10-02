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2 октября, источник: БЕЛТА

Голкипер гандбольного клуба «Мешков Брест» Иван Пешич вошел в сборную тура Лиги чемпионов

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голкипер клуба «Мешков Брест» Иван Пешич включен в символическую сборную третьего тура группового этапа гандбольной Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Хорватский вратарь чемпионов Беларуси отлично провел домашний поединок с французским клубом «Пари Сен-Жермен» и помог мешковцам победить — 32:31. Кроме Ивана Пешича в сборную минувшего тура включены Дика Мем, Арон Палмарссон (оба — «Барселона», Испания), Валеро Ривера («Нант», Франция), Петар Ненадич («Веспрем», Венгрия), Артем Козакевич («Мотор», Украина), Магнус Йенсен («Ольборг», Дания).

Результаты матчей 3-го тура чемпионской Лиги:

группа А

«Мешков Брест» — «Пари Сен-Жермен» — 32:31, «Фленсбург» (Германия) — «Порту» (Португалия) — 36:29, «Эльверум» (Норвегия) — «Кельце» (Польша) — 22:31. Встреча «Пик» (Сегед, Венгрия) — «Вардар» (Скопье, Северная Македония) перенесена. Положение команд: «Фленсбург» — 6 очков (3 матча), «Мешков Брест» — 4 (3), «Кельце» — 4 (3), «Эльверум» — 2 (2), «Порту» — 2 (3), «Вардар» — 0 (1), «Пик» — 0 (1), «Пари Сен-Жермен» — 0 (2).

группа В

«Нант» — «Барселона» — 27:35, «Целе» (Словения) — «Киль» (Германия) — 24:35, «Мотор» — «Веспрем» — 34:37, «Загреб» (Хорватия) — «Ольборг» — 26:27. Положение команд после трех туров: «Барселона» — 6, «Веспрем» — 6, «Ольборг» — 6, «Киль» — 4, «Нант» — 2, «Мотор» — 0, «Загреб» — 0, «Целе» — 0.

Игры четвертого тура пройдут 14—15 октября.

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