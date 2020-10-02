Голкипер гандбольного клуба «Мешков Брест» Иван Пешич вошел в сборную тура Лиги чемпионов

Хорватский вратарь чемпионов Беларуси отлично провел домашний поединок с французским клубом «Пари Сен-Жермен» и помог мешковцам победить — 32:31. Кроме Ивана Пешича в сборную минувшего тура включены Дика Мем, Арон Палмарссон (оба — «Барселона», Испания), Валеро Ривера («Нант», Франция), Петар Ненадич («Веспрем», Венгрия), Артем Козакевич («Мотор», Украина), Магнус Йенсен («Ольборг», Дания).