«Мешков Брест» разгромил гандболистов СКА в чемпионате Беларуси

В первой половине игры минчане на равных сражались с чемпионами страны, уступив всего два гола — 17:19. А вот после перерыва брестчане полностью завладели инициативой и в итоге выиграли с разницей в 17 мячей — 42:25. Это шестая победа мешковцев в шести матчах нынешнего первенства. «Мешков Брест» имеет 12 очков, на два балла отстают гандболисты «Гомеля», у могилевского клуба «Машека» 7 очков, у вице-чемпиона минского СКА всего 6 зачетных баллов.