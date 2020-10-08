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8 октября, источник: БЕЛТА

«Мешков Брест» разгромил гандболистов СКА в чемпионате Беларуси

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. «Мешков Брест» разгромил гандболистов минского СКА в гостевом поединке чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: meshkovbrest.by

В первой половине игры минчане на равных сражались с чемпионами страны, уступив всего два гола — 17:19. А вот после перерыва брестчане полностью завладели инициативой и в итоге выиграли с разницей в 17 мячей — 42:25. Это шестая победа мешковцев в шести матчах нынешнего первенства. «Мешков Брест» имеет 12 очков, на два балла отстают гандболисты «Гомеля», у могилевского клуба «Машека» 7 очков, у вице-чемпиона минского СКА всего 6 зачетных баллов.

14 октября, брестская дружина проведет поединок четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов в гостях у польского «Кельце». В предыдущих матчах «Мешков Брест» одержал две домашние виктории: над северомакедонским «Вардаром» — 24:22 и французским клубом «Пари Сен-Жермен» — 32:31, а в гостях уступил португальскому «Порту» с результатом 25:27. В группе А чемпионской Лиги лидирует немецкий «Фленсбург», у которого 6 очков из 6 возможных, «Мешков Брест» и «Кельце» имеют по 4 балла.

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