Шишкарев единогласно переизбран президентом Федерации гандбола России
МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Сергей Шишкарев единогласно переизбран президентом Федерации гандбола России (ФГР). Выборы состоялись в пятницу в Москве на очередной
МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Сергей Шишкарев единогласно переизбран президентом Федерации гандбола России (ФГР). Выборы состоялись в пятницу в Москве на очередной
Выборы президента ФГР прошли на безальтернативной основе. Срок полномочий Шишкарева продлен до 2024 года, федерацию он возглавляет с апреля 2015 года.
Шишкареву 52 года, он является основателем и президентом группы компаний «Дело».