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13:49 (мск), источник: ТАСС

Шишкарев единогласно переизбран президентом Федерации гандбола России

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Сергей Шишкарев единогласно переизбран президентом Федерации гандбола России (ФГР). Выборы состоялись в пятницу в Москве на очередной отчетно-выборной конференции.

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Источник: РИА "Новости"

Выборы президента ФГР прошли на безальтернативной основе. Срок полномочий Шишкарева продлен до 2024 года, федерацию он возглавляет с апреля 2015 года.

Шишкареву 52 года, он является основателем и президентом группы компаний «Дело».

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