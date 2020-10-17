«Мешков Брест» одержал седьмую победу в гандбольном чемпионате Беларуси
17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На гандбольном чемпионате Беларуси сегодня прошли два поединка очередного тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.спор.
17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На гандбольном чемпионате Беларуси сегодня прошли два поединка очередного тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.спор.
Действующий чемпион страны «Мешков Брест» одержал 7-ю викторию в семи проведенных матчах, разгромив в Минске гандболистов юниорской сборной Беларуси (U-18) со счетом 45:29.
В Гродно серебряные призеры прошлого первенства гандболисты минского СКА обыграли местный «Кронон» с результатом 34:25.
«Мешков Брест» идет без потерь, набрав 14 очков в семи встречах, столько же у «Гомеля», который провел на игру больше. Третьим идет СКА, имеющий 10 баллов после восьми проведенных матчей.
Завтра могилевский клуб «Машека», у которого 7 очков, примет на своей площадке столичный