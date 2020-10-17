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17 октября, источник: БЕЛТА

«Мешков Брест» одержал седьмую победу в гандбольном чемпионате Беларуси

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На гандбольном чемпионате Беларуси сегодня прошли два поединка очередного тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.спор.

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Источник: РИА "Новости"

Действующий чемпион страны «Мешков Брест» одержал 7-ю викторию в семи проведенных матчах, разгромив в Минске гандболистов юниорской сборной Беларуси (U-18) со счетом 45:29.

В Гродно серебряные призеры прошлого первенства гандболисты минского СКА обыграли местный «Кронон» с результатом 34:25.

«Мешков Брест» идет без потерь, набрав 14 очков в семи встречах, столько же у «Гомеля», который провел на игру больше. Третьим идет СКА, имеющий 10 баллов после восьми проведенных матчей.

Завтра могилевский клуб «Машека», у которого 7 очков, примет на своей площадке столичный БГУФК-СКА.

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