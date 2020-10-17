«Мешков Брест» одержал седьмую победу в гандбольном чемпионате Беларуси

Действующий чемпион страны «Мешков Брест» одержал 7-ю викторию в семи проведенных матчах, разгромив в Минске гандболистов юниорской сборной Беларуси (U-18) со счетом 45:29.

«Мешков Брест» идет без потерь, набрав 14 очков в семи встречах, столько же у «Гомеля», который провел на игру больше. Третьим идет СКА, имеющий 10 баллов после восьми проведенных матчей.