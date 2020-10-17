Гандболистки «Ростова-Дона» обыграли «Мец» в матче Лиги чемпионов
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. «Ростов-Дон» нанес поражение французскому «Мецу» в матче пятого тура группового этапа гандбольной Лиги чемпионов среди женских команд.
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. «Ростов-Дон» нанес поражение французскому «Мецу» в матче пятого тура группового этапа гандбольной Лиги чемпионов среди женских команд.
Встреча группы А, состоявшаяся в
«Ростов-Дон» набрал 7 очков и возглавил турнирную таблицу группы. В шестом туре Лиги чемпионов донская команда должна была сыграть дома с норвежским клубом «Вайперс» 24 октября, однако игра была перенесена. «Вайперс» обратился с просьбой о переносе игры, поскольку должен был отправиться на десятидневный карантин по возвращении из России.