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18:49 (мск), источник: ТАСС

Гандболистки ЦСКА победили французский «Брест» в матче Лиги чемпионов

ТАСС, 18 октября. Российский гандбольный клуб ЦСКА обыграл в гостях французский «Брест» со счетом 30:28 в матче пятого тура группового этапа женской Лиги чемпионов.

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Источник: РИА "Новости"

ЦСКА возглавляет таблицу группы В, набрав девять очков в пяти матчах. «Брест» с шестью очками занимает четвертую строчку.

В шестом туре ЦСКА 24 октября сыграет дома с хорватской «Подравкой», «Брест» днем позднее на выезде встретится с датским «Оденсе».

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