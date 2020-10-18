Гандболистки ЦСКА победили французский «Брест» в матче Лиги чемпионов
ТАСС, 18 октября. Российский гандбольный клуб ЦСКА обыграл в гостях французский «Брест» со счетом 30:28 в матче пятого тура группового этапа женской Лиги чемпионов.
ТАСС, 18 октября. Российский гандбольный клуб ЦСКА обыграл в гостях французский «Брест» со счетом 30:28 в матче пятого тура группового этапа женской Лиги чемпионов.
ЦСКА возглавляет таблицу группы В, набрав девять очков в пяти матчах. «Брест» с шестью очками занимает четвертую строчку.
В шестом туре ЦСКА 24 октября сыграет дома с хорватской «Подравкой», «Брест» днем позднее на выезде встретится с датским «Оденсе».