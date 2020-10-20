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16:18 (мск), источник: ТАСС

Матч мужской гандбольной Суперлиги ЦСКА — СКИФ отменен из-за финансовых проблем у гостей

ТАСС, 20 октября. Матч девятого тура мужского чемпионата России по гандболу между московским ЦСКА и краснодарским клубом СКИФ отменен из-за тяжелой финансовой ситуации в клубе из Краснодара. Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА.

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Матч должен был состояться в Москве 24 октября. Решение о дальнейшей судьбе встречи примет Федерация гандбола России. Деньги за приобретенные билеты будут возвращены, владельцы абонементов на октябрь смогут получить компенсацию.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее президент ФГР Сергей Шишкарев сообщил, что СКИФ может сняться с чемпионата России в связи с полным отсутствием финансирования.

В турнирной таблице ЦСКА занимает четвертую строчку, набрав 11 очков в восьми матчах. СКИФ идет девятым, имея в своем активе два очка после семи матчей.

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