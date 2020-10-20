Матч мужской гандбольной Суперлиги ЦСКА — СКИФ отменен из-за финансовых проблем у гостей
ТАСС, 20 октября. Матч девятого тура мужского чемпионата России по гандболу между московским ЦСКА и краснодарским клубом СКИФ отменен
ТАСС, 20 октября. Матч девятого тура мужского чемпионата России по гандболу между московским ЦСКА и краснодарским клубом СКИФ отменен
Матч должен был состояться в Москве 24 октября. Решение о дальнейшей судьбе встречи примет Федерация гандбола России. Деньги за приобретенные билеты будут возвращены, владельцы абонементов на октябрь смогут получить компенсацию.
Ранее президент ФГР Сергей Шишкарев сообщил, что СКИФ может сняться с чемпионата России в связи с полным отсутствием финансирования.
В турнирной таблице ЦСКА занимает четвертую строчку, набрав 11 очков в восьми матчах. СКИФ идет девятым, имея в своем активе два очка после семи матчей.