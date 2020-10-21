СКИФ может прекратить свое существование из-за финансовых проблем

Во вторник стало известно, что матч чемпионата России по гандболу среди мужских команд между московским ЦСКА и СКИФом, запланированный на 24 октября, не состоится в связи с тяжелой финансовой ситуацией в краснодарском клубе.

«На данный момент ждем от властей края решения по дальнейшей судьбе клуба, — сказал Ходьков по телефону. — Как гендиректор я не могу брать на себя такую ответственность и принимать решение о расформировании или, наоборот, продолжении функционирования. Но со своей стороны прилагаю все усилия для того, чтобы клуб был сохранен. Вопрос в том, нужен ли СКИФ нашему краю или нет. Если нужен, то нужно садиться за стол переговоров, находить новых спонсоров или разговаривать с нынешним. На данный момент денег у клуба нет, и непонятно, будут они или нет. Ситуация тяжелая».