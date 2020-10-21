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12:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СКИФ может прекратить свое существование из-за финансовых проблем

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости, Александр Рогулев. Генеральный директор краснодарского гандбольного клуба СКИФ Олег Ходьков допустил, что клуб может прекратить свое существование из-за финансовых проблем и отсутствия спонсора.

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Источник: Спорт РИА Новости

Во вторник стало известно, что матч чемпионата России по гандболу среди мужских команд между московским ЦСКА и СКИФом, запланированный на 24 октября, не состоится в связи с тяжелой финансовой ситуацией в краснодарском клубе.

«На данный момент ждем от властей края решения по дальнейшей судьбе клуба, — сказал Ходьков по телефону. — Как гендиректор я не могу брать на себя такую ответственность и принимать решение о расформировании или, наоборот, продолжении функционирования. Но со своей стороны прилагаю все усилия для того, чтобы клуб был сохранен. Вопрос в том, нужен ли СКИФ нашему краю или нет. Если нужен, то нужно садиться за стол переговоров, находить новых спонсоров или разговаривать с нынешним. На данный момент денег у клуба нет, и непонятно, будут они или нет. Ситуация тяжелая».

«Письма, которые готовлю в администрацию края, до своего адресата не доходят, — добавил Ходьков. — Хотелось бы достучаться до нашего губернатора Вениамина Ивановича (Кондратьева). Думаю, только он способен этот вопрос решить. С региональным министерством спорта к взаимопониманию мы не пришли: там дали понять, что сложившаяся проблема к ним не относится, что она лично моя. Но ведь СКИФ много лет относился к администрации Краснодарского края, и все решения по нему принимались там. Хочется верить, что вопрос все же еще может быть решен положительно. Все должно быть ясно на следующей неделе».

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