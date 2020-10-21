СКИФ может прекратить свое существование из-за финансовых проблем
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости, Александр Рогулев. Генеральный директор краснодарского гандбольного клуба СКИФ Олег Ходьков допустил, что клуб может прекратить свое существование
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости, Александр Рогулев. Генеральный директор краснодарского гандбольного клуба СКИФ Олег Ходьков допустил, что клуб может прекратить свое существование
Во вторник стало известно, что матч чемпионата России по гандболу среди мужских команд между московским ЦСКА и СКИФом, запланированный на 24 октября, не состоится в связи с тяжелой финансовой ситуацией в краснодарском клубе.
«На данный момент ждем от властей края решения по дальнейшей судьбе клуба, — сказал Ходьков по телефону. — Как гендиректор я не могу брать на себя такую ответственность и принимать решение о расформировании или, наоборот, продолжении функционирования. Но со своей стороны прилагаю все усилия для того, чтобы клуб был сохранен. Вопрос в том, нужен ли СКИФ нашему краю или нет. Если нужен, то нужно садиться за стол переговоров, находить новых спонсоров или разговаривать с нынешним. На данный момент денег у клуба нет, и непонятно, будут они или нет. Ситуация тяжелая».
«Письма, которые готовлю в администрацию края, до своего адресата не доходят, — добавил Ходьков. — Хотелось бы достучаться до нашего губернатора Вениамина Ивановича (Кондратьева). Думаю, только он способен этот вопрос решить. С региональным министерством спорта к взаимопониманию мы не пришли: там дали понять, что сложившаяся проблема к ним не относится, что она лично моя. Но ведь СКИФ много лет относился к администрации Краснодарского края, и все решения по нему принимались там. Хочется верить, что вопрос все же еще может быть решен положительно. Все должно быть ясно на следующей неделе».