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22 октября, источник: БЕЛТА

«Мешков Брест» одержал третью победу в гандбольной Лиге чемпионов

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. «Мешков Брест» одержал третью победу в гандбольной Лиге чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в поединке пятого тура предварительной группы А чемпионы Беларуси обыграли на площадке брестского спорткомплекса «Виктория» венгерский «Пик» из Сегеда со счетом 26:24. В первой половине игры соперники попеременно выходили вперед, и на перерыв лидерами ушли гости — 12:11. Во втором тайме брестчане полностью завладели инициативой и в итоге выиграли с разницей в два мяча. Самым результативным в составе победителей стал Яка Малус, забросивший 7 мячей. До этого мешковцы победили у себя дома северомакедонский «Вардар» из Скопье (24:22), затем уступили в гостях португальскому «Порту» (25:27), потом вновь на своей площадке переиграли французский «Пари Сен-Жермен» (32:31), а в предыдущем туре на выезде потерпели поражение от польского «Кельце» со счетом 27:34. Свой следующий матч «Мешков Брест» должен был провести 28 октября в гостях у норвежского «Эльверума», но эта встреча перенесена в связи с эпидемиологической ситуацией.

Кроме матча в Бресте сегодня в группе А состоятся еще три игры. Гандболисты «Кельце», за который выступают белорусы Артем Королек и Владислав Кулеш, примут на своей площадке «Пари Сен-Жермен», немецкий «Фленсбург» у себя дома встретится с норвежским «Эльверумом», а «Вардар» в Скопье будет соперничать с гандболистами «Порту». Турнирное положение: «Кельце» — 6 очков (4 матча), «Фленсбург» — 6 (4), «Мешков Брест» — 6 (5), «Порту» — 4 (4), «Пари Сен-Жермен» — 2 (3), «Вардар» — 2 (2), «Эльверум» — 2 (3), «Пик» — 0 (3).

Вчера прошли два матча в предварительной группе В: «Ольборг» (Дания) — «Киль» (Германия) — 23:31, «Загреб» (Хорватия) — «Целе» (Словения) — 22:30. Встречи «Веспрем» (Венгрия) — «Барселона» (Испания) и «Мотор» (Запорожье, Украина) — «Нант» (Франция) перенесены.

Турнирное положение: «Барселона» — 8 (4), «Веспрем» — 8 (4), «Ольборг» — 8 (5), «Киль» — 6 (4), «Нант» — 2 (4), «Целе» — 0 (5), «Мотор» — 0 (3), «Загреб» — 0 (5).

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