«Мешков Брест» одержал третью победу в гандбольной Лиге чемпионов

Сегодня в поединке пятого тура предварительной группы А чемпионы Беларуси обыграли на площадке брестского спорткомплекса «Виктория» венгерский «Пик» из Сегеда со счетом 26:24. В первой половине игры соперники попеременно выходили вперед, и на перерыв лидерами ушли гости — 12:11. Во втором тайме брестчане полностью завладели инициативой и в итоге выиграли с разницей в два мяча. Самым результативным в составе победителей стал Яка Малус, забросивший 7 мячей. До этого мешковцы победили у себя дома северомакедонский «Вардар» из Скопье (24:22), затем уступили в гостях португальскому «Порту» (25:27), потом вновь на своей площадке переиграли французский «Пари Сен-Жермен» (32:31), а в предыдущем туре на выезде потерпели поражение от польского «Кельце» со счетом 27:34. Свой следующий матч «Мешков Брест» должен был провести 28 октября в гостях у норвежского «Эльверума», но эта встреча перенесена в связи с эпидемиологической ситуацией.