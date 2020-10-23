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12:31 (мск), источник: БЕЛТА

«Мешков Брест» занимает 3-е место в группе А гандбольной Лиги чемпионов

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. После очередных матчей гандбольной Лиги чемпионов «Мешков Брест» занимает третье место в предварительной группе А, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В поединке пятого тура чемпионы Беларуси одержали свою третью победу, обыграв на площадке брестского спорткомплекса «Виктория» гандболистов венгерского «Пика» из Сегеда с результатом 26:24 (11:12). До этого мешковцы победили у себя дома северомакедонский «Вардар» из Скопье (24:22), затем уступили в гостях португальскому «Порту» (25:27), потом вновь на своей площадке переиграли французский «Пари Сен-Жермен» (32:31), а в предыдущем туре на выезде потерпели поражение от польского «Кельце» со счетом 27:34. Свой следующий матч «Мешков Брест» должен был провести 28 октября в гостях у норвежского «Эльверума», но эта встреча перенесена в связи с эпидемиологической ситуацией. На 18 ноября намечен гостевой поединок брестчан с немецким «Фленсбургом».

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Кроме матча в Бресте вчера в группе А состоялись еще три игры. «Фленсбург» у себя дома переиграл «Эльверум» с результатом 37:35 (18:14), а «Вардар» в Скопье сыграл вничью с гандболистами «Порту» — 25:25 (13:12). Гандболисты «Кельце» одолели на своей арене «Пари Сен-Жермен» — 35:33 (18:18). Белорусский легионер польского клуба Артем Королек забросил в этой встрече четыре мяча.

Турнирное положение: «Кельце» — 8 очков (5 матчей), «Фленсбург» — 6 (5), «Мешков Брест» — 6 (5), «Порту» — 5 (5), «Вардар» — 3 (3), «Пари Сен-Жермен» — 2 (4), «Эльверум» — 2 (4), «Пик» — 0 (3).

Результаты встреч в предварительной группе В: «Ольборг» (Дания) — «Киль» (Германия) — 23:31, «Загреб» (Хорватия) — «Целе» (Словения) — 22:30. Матчи «Веспрем» (Венгрия) — «Барселона» (Испания) и «Мотор» (Запорожье, Украина) — «Нант» (Франция) перенесены.

Турнирное положение: «Барселона» — 8 (4), «Веспрем» — 8 (4), «Ольборг» — 8 (5), «Киль» — 6 (4), «Нант» — 2 (4), «Целе» — 2 (5), «Мотор» — 0 (3), «Загреб» — 0 (5).

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