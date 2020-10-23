«Мешков Брест» занимает 3-е место в группе А гандбольной Лиги чемпионов

В поединке пятого тура чемпионы Беларуси одержали свою третью победу, обыграв на площадке брестского спорткомплекса «Виктория» гандболистов венгерского «Пика» из Сегеда с результатом 26:24 (11:12). До этого мешковцы победили у себя дома северомакедонский «Вардар» из Скопье (24:22), затем уступили в гостях португальскому «Порту» (25:27), потом вновь на своей площадке переиграли французский «Пари Сен-Жермен» (32:31), а в предыдущем туре на выезде потерпели поражение от польского «Кельце» со счетом 27:34. Свой следующий матч «Мешков Брест» должен был провести 28 октября в гостях у норвежского «Эльверума», но эта встреча перенесена в связи с эпидемиологической ситуацией. На 18 ноября намечен гостевой поединок брестчан с немецким «Фленсбургом».