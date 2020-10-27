Объявлен состав мужской сборной России по гандболу на отборочные матчи ЧЕ

Матчи против сборной Украины пройдут 5 и 7 ноября в Минске. Подготовительный сбор российской команды, на который вызваны 22 гандболиста, начнется 28 октября в Новогорске. 4 ноября сборная России прибудет в Минск, на игры с украинцами отправятся 18 игроков, а в заявку на каждый из матчей сможет попасть не более 16 игроков.
Полный список игроков, вызванных на сбор российской национальной команды, выглядит так:
Вратари — Денис Заболотин (СКИФ), Виктор Киреев (ЦСКА), Дмитрий Павленко («Чеховские медведи»), Станислав Третынко («СГАУ-Саратов»);.
Левые крайние — Сергей Николаенков, Игорь Сорока (оба — ЦСКА), Роман Остащенко («Чеховские медведи»);.
Правые крайние — Тимофей Масленников («Чеховские медведи»), Алексей Фокин (ЦСКА);.
Линейные — Павел Андреев, Александр Ермаков (оба — «Чеховские медведи»), Денис Васильев («Шартр Метрополь», Франция);.
Правые полусредние — Андрей Беляев («СГАУ-Саратов»), Сергей Иванов (СКИФ), Александр Котов («Чеховские медведи»);.
Левые полусредние — Азат Валиуллин («Людвигсхафен», Германия), Михаил Виноградов (ЦСКА), Сергей Марк Косоротов («Чеховские медведи»), Дмитрий Санталов, Александр Шкуринский (оба — «Мешков Брест», Белоруссия);.
Разыгрывающие — Павел Атьман (ЦСКА), Дмитрий Житников («Пик Сегед», Венгрия).