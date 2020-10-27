Объявлен состав мужской сборной России по гандболу на отборочные матчи ЧЕ

Матчи против сборной Украины пройдут 5 и 7 ноября в Минске. Подготовительный сбор российской команды, на который вызваны 22 гандболиста, начнется 28 октября в Новогорске. 4 ноября сборная России прибудет в Минск, на игры с украинцами отправятся 18 игроков, а в заявку на каждый из матчей сможет попасть не более 16 игроков.