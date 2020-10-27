Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Северсталь
Футбол. Еврокубки
20:55
Локомотив
Бавария
Футбол. Еврокубки
20:55
Шахтер Д
Интер
Футбол. Еврокубки
23:00
Атлетико
Зальцбург
Футбол. Еврокубки
23:00
Боруссия М
Реал
Футбол. Еврокубки
23:00
Порту
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
23:00
Марсель
Манчестер Сити
Футбол. Еврокубки
23:00
Ливерпуль
Мидтьюлланн
Футбол. Еврокубки
23:00
Аталанта
Аякс
Все события
Фоторепортажи
10«Краснодар» сыграл вничью в первом матче Лиги чемпионов
12«Зенит» начал сезон в Лиге чемпионов с поражения
16:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Объявлен состав мужской сборной России по гандболу на отборочные матчи ЧЕ

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Главный тренер сборной России Велимир Петкович определился с расширенным составом команды для подготовки к матчам отборочного турнира чемпионата Европы-2022 против команды Украины, сообщается на официальном сайте Федерации гандбола России (ФГР).

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Матчи против сборной Украины пройдут 5 и 7 ноября в Минске. Подготовительный сбор российской команды, на который вызваны 22 гандболиста, начнется 28 октября в Новогорске. 4 ноября сборная России прибудет в Минск, на игры с украинцами отправятся 18 игроков, а в заявку на каждый из матчей сможет попасть не более 16 игроков.

Полный список игроков, вызванных на сбор российской национальной команды, выглядит так:

Вратари — Денис Заболотин (СКИФ), Виктор Киреев (ЦСКА), Дмитрий Павленко («Чеховские медведи»), Станислав Третынко («СГАУ-Саратов»);.

Левые крайние — Сергей Николаенков, Игорь Сорока (оба — ЦСКА), Роман Остащенко («Чеховские медведи»);.

Правые крайние — Тимофей Масленников («Чеховские медведи»), Алексей Фокин (ЦСКА);.

Линейные — Павел Андреев, Александр Ермаков (оба — «Чеховские медведи»), Денис Васильев («Шартр Метрополь», Франция);.

Правые полусредние — Андрей Беляев («СГАУ-Саратов»), Сергей Иванов (СКИФ), Александр Котов («Чеховские медведи»);.

Левые полусредние — Азат Валиуллин («Людвигсхафен», Германия), Михаил Виноградов (ЦСКА), Сергей Марк Косоротов («Чеховские медведи»), Дмитрий Санталов, Александр Шкуринский (оба — «Мешков Брест», Белоруссия);.

Разыгрывающие — Павел Атьман (ЦСКА), Дмитрий Житников («Пик Сегед», Венгрия).

 Самая горячая красотка ММА опубликовала соблазнительное фото в душе
Она завоевала пять золотых медалей из пяти возможных и умерла в 20 лет
Как «Локомотиву» не опозориться в матче с «Баварией»
ПСЖ заинтересован в услугах главного тренера «Реала» Зидана
Победы Устюгова на Олимпиадах в Сочи и Ванкувере аннулированы
Российские клубы против топ-команд в ЛЧ: главные ставки дня
Хабиб объявил, что поднялся на 1-е место в сводном рейтинге UFC
Павел Мамаев: Слуцкий для меня — пустое место, не уважаю его
Российская биатлонистка пояснила решение уйти в сборную Молдавии
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь