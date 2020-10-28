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10«Краснодар» сыграл вничью в первом матче Лиги чемпионов
00:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Чеховские медведи» победили «Файверс» в матче Лиги Европы

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Подмосковные «Чеховские медведи» одержали победу над австрийским клубом «Файверс» в матче гандбольной Лиги Европы.

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Встреча группы A, прошедшая в Вене, завершилась со счетом 32:30 в пользу «Чеховских медведей».

Следующий матч Лиги Европы «Чеховские медведи» проведут 17 ноября дома с польской «Вислой».

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