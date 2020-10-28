«Чеховские медведи» победили «Файверс» в матче Лиги Европы
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Подмосковные «Чеховские медведи» одержали победу над австрийским клубом «Файверс» в матче гандбольной Лиги Европы.
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Подмосковные «Чеховские медведи» одержали победу над австрийским клубом «Файверс» в матче гандбольной Лиги Европы.
Встреча группы A, прошедшая в Вене, завершилась со счетом 32:30 в пользу «Чеховских медведей».
Следующий матч Лиги Европы «Чеховские медведи» проведут 17 ноября дома с польской «Вислой».