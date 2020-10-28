Гандбольный тренер Евгений Трефилов госпитализирован с коронавирусом

«Олимпийский чемпион и бывший тренер национальной сборной Евгений Васильевич Трефилов госпитализирован с коронавирусом в одну из московских клиник, его состояние стабильное, он получает всю необходимую медицинскую помощь», — сообщил представитель федерации.

Трефилов был доставлен из Краснодара медицинским спецбортом, который заказал и оплатил президент федерации Сергей Шишкарев.

«Мы надеемся, что наш прославленный наставник вернется в строй максимально быстро, тем более что опыт и помощь опытного тренера будут очень полезны нашей женской сборной на чемпионате Европы в декабре», — отметили в федерации.

По информации ТАСС, Трефилов был госпитализирован в Москве, потому что сложная ситуация с ковидом в Краснодарском крае не позволяет оказать там квалифицированную помощь.

Трефилову 4 сентября исполнилось 65 лет. Под его руководствам женская сборная России в 2016 году завоевала золотые медали Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. В августе прошлого года Трефилов вынужден был покинуть свой пост по состоянию здоровья — незадолго до этого специалист перенес операцию на сердце.