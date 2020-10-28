Текущие события
Футбол. Первый дивизион
14:30
Томь
СКА-Хабаровск
Футбол. Первый дивизион
15:00
Спартак-2
Енисей
Футбол. Первый дивизион
16:00
Текстильщик
Торпедо М
Футбол. Первый дивизион
16:00
Нижний Новгород
Оренбург
Футбол. Первый дивизион
17:00
Алания
Акрон
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Локомотив
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Сибирь
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Амур
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Торпедо НН
Футбол. Первый дивизион
17:30
Иртыш
Велес
Футбол. Первый дивизион
17:30
Волгарь
Факел
Футбол. Первый дивизион
18:00
Чертаново
Чайка
Футбол. Первый дивизион
18:00
Динамо Бр
Балтика
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нефтехимик
Краснодар-2
Футбол. Первый дивизион
18:00
Крылья Советов
Шинник
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Барыс
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Авангард
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Куньлунь
Футбол. Еврокубки
20:55
Краснодар
Челси
Футбол. Еврокубки
20:55
Истанбул Башакшехир
ПСЖ
Футбол. Еврокубки
23:00
Боруссия Д
Зенит
Футбол. Еврокубки
23:00
Севилья
Ренн
Футбол. Еврокубки
23:00
Брюгге
Лацио
Футбол. Еврокубки
23:00
Ювентус
Барселона
Футбол. Еврокубки
23:00
Ференцварош
Динамо К
Футбол. Еврокубки
23:00
Манчестер Юнайтед
РБ Лейпциг
Все события
Фоторепортажи
12«Зенит» начал сезон в Лиге чемпионов с поражения
10Щербакова победила на Кубке России по фигурному катанию
12:41 (мск), источник: ТАСС

Гандбольный тренер Евгений Трефилов госпитализирован с коронавирусом

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов госпитализирован в одну из московских клиник после заражения коронавирусной инфекцией. Об этом ТАСС сообщили в Федерации гандбола России (ФГР).

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Олимпийский чемпион и бывший тренер национальной сборной Евгений Васильевич Трефилов госпитализирован с коронавирусом в одну из московских клиник, его состояние стабильное, он получает всю необходимую медицинскую помощь», — сообщил представитель федерации.

Трефилов был доставлен из Краснодара медицинским спецбортом, который заказал и оплатил президент федерации Сергей Шишкарев.

«Мы надеемся, что наш прославленный наставник вернется в строй максимально быстро, тем более что опыт и помощь опытного тренера будут очень полезны нашей женской сборной на чемпионате Европы в декабре», — отметили в федерации.

По информации ТАСС, Трефилов был госпитализирован в Москве, потому что сложная ситуация с ковидом в Краснодарском крае не позволяет оказать там квалифицированную помощь.

Трефилову 4 сентября исполнилось 65 лет. Под его руководствам женская сборная России в 2016 году завоевала золотые медали Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. В августе прошлого года Трефилов вынужден был покинуть свой пост по состоянию здоровья — незадолго до этого специалист перенес операцию на сердце.

Во время загрузки произошла ошибка.
 О хорошем кассовом чеке на таком уровне популярности, наверное, забывать не стоит
Евгений Трефилов госпитализирован с коронавирусом
Фанаты «Локо» помогали «Баварии». 70 минут они болели за Семина
«Зенит» готов платить Почеттино около 10 млн евро в год
Лига чемпионов: «Шахтер» остановил Конте, Каземиру спас «Реал»
Сломлен, но не побежден: «Краснодар» примет «Челси» в ЛЧ
Война с Месси похоронила Бартомеу. «Барсу» ждет новый президент
Нидерланды догоняют Россию в таблице коэффициентов УЕФА
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь