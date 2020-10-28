Трефилов опроверг информацию о своей госпитализации в Москве

«Нормальное самочувствие, ничего плохого. Все нормально, подозрение (на коронавирус), а там видно будет. Ну, мы сдаем тесты каждый раз. Еще будут перепроверять. Сегодня результат пришел. Я дома. Сейчас перепроверяют результат. Пока все нормально. Может быть, ошиблись», — рассказал Трефилов по телефону, отвечая на вопрос о своей госпитализации в Москве.