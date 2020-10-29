Гандбольный клуб СКИФ избежал банкротства и продолжит выступление в чемпионате России

В июле СКИФ потерял основного спонсора в лице владельца группы компаний «Европея» Ризвана Исаева, который по договоренности с Краснодарским краем помогал содержать клуб на протяжении последних пяти лет. СКИФ оказался в сложном финансовом положении, клуб был близок к тому, чтобы прекратить свое существование. Из-за финансовых трудностей краснодарская команда на прошлой неделе не сумела принять участие в выездном матче чемпионата России с ЦСКА.
«Сегодня состоялась встреча с администрацией края, в которой приняли участие вице-губернатор, министр спорта края и генеральный директор Федерации гандбола России Лев Геннадьевич Воронин, — сказал Ходьков. — Администрация края сообщила, что команда будет сохранена, в ближайшее время будет решен вопрос ее финансирования».
«Администрация заверила, что с клубом все будет нормально. Это означает, что команда сможет продолжить выступление в чемпионате страны, она будет готовиться к выездному матчу, который пройдет 14 ноября [с “Сунгулем” ] », — добавил он.
Для сохранения клуба потребуются инвестиции в размере 60 млн рублей.
СКИФ ведет свою историю с 1963 года, в разные годы клуб носил имена «Буревестник», «Университет», СКИФ, «Аркадия-СКИФ», «СКИФ-Роснефть», «СКИФ-Кубань». В составе команды выступали олимпийские чемпионы Андрей Лавров, Эдуард Кокшаров, Игорь Чумак, Дмитрий Филиппов.