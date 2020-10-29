Новой сенсации не получилось. «Ростов-Дон» отбил первое место у «Астраханочки»
Астраханский клуб после неожиданной победы над ЦСКА попал под ростовский каток.
Астраханский клуб после неожиданной победы над ЦСКА попал под ростовский каток.
«Ростов-Дон» и «Астраханочка» подошли к очередному туру российской женской Суперлиги с идеальными показателями. Обе команды выиграли все игры, в которых участвовали в этом розыгрыше чемпионата России, так что это был матч прямых конкурентов в борьбе за первое место в турнирной таблице.
«Астраханочка» в прошлом туре неожиданно победила мощный ЦСКА, поэтомк в гости к «Ростову» приехала в прекрасном расположении духа и с желанием сотворить новую сенсацию. Ростовчанки же на прошлых выходных получили незапланированный отдых, так как их матч в Лиге чемпионов против клуба «Вайперс» был перенесён по просьбе норвежек.
Главные тренеры команды перед началом матча сделали комплименты друг другу. Наставник «Ростов-Дона» Пер Юханссон справедливо отметил, что если «Астраханочка» способна обыграть такой клуб как ЦСКА, то представляет очень серьёзную угрозу и для его подопечных. А тренер «Астраханочки» Влатко Джонович просто хотел верить, что вслед за ЦСКА его клубу удастся огорчить и другой российский суперклуб.
Несмотря на усиливающиеся ограничения по борьбе с вирусом, в Ростове пока допускают зрителей на трибуны. И болельщики пришли в довольно большом количестве, благодаря чему атмосфера соответствовала статусу матча.
«Астраханочка» сумела забить в первой же атаке. Дарья Самохина отправила мяч в сетку. Юлия Манагарова спустя минуту сравняла счёт. А вот следующего гола пришлось ждать почти пять минут: хорошо играли вратари команд. С шестой по восьмую минуты началась настоящая перестрелка, в результате которой хозяева вышли вперёд — 4:3. Ростовчанки при этом предпочитали быстрые атаки, а гости старались более основательно готовить своё наступление.
В такой игре блестяще чувствовала себя правая крайняя «Ростова» Манагарова. К 10-й минуте счёт был 6:4 в пользу ростовчанок, и четыре из этих шести голов забила именно Юлия. А когда на 13-й минуте Владлена Бобровникова отличилась, сделав счёт 7:4, тренерский штаб «Астраханочки» вынужден был взять
Не помогло. Гостьи опять были пойманы на быстрой контратаке. И опять герой — Манагарова, которая забила уже свой пятый мяч за первые 14 минут игры. В ситуации с восьмым голом «Ростова» стоит особенно отметить выдающуюся передачу вратаря команды Галины Габисовой.
Подопечные Джоновича же провели ужасный отрезок после
Вот только эти паузы как будто бы делали только хуже. «Ростов» продолжал увеличивать отрыв. Дважды Виктория Борщенко реализовывала 7-метровые,
Тем более, что у «Ростов-Дона» поймала кураж Габисова. Галина тащила сумасшедшие мячи, а в конце первого тайма и вовсе сумела отличиться сама. Соперник сменил вратаря на лишнего полевого игрока, чем и воспользовалась Габисова, отправившая мяч точно в сетку. Этот бросок поставил закономерную точку в первом тайме — 19:10 в пользу «Ростова».
Начало второй половины не предвещало никаких проблем для хозяек. Вот только в их ворота в первые 10 минут второго тайма было назначено сразу три пенальти. Два из них были реализованы. А потом уже пришла очередь «Ростова» дважды бросать с семи метров. В любом случае глобально ничего не менялось. К 40-й минуте преимущество команды Юханссона составляло 10 мячей — 23:13. К 50-й минуте оно практически не изменилось — 26:17.
Казалось бы, «Ростов-Дон» должен уверенно довести дело до закономерной победы и спокойно выйти в лидеры российской Суперлиги. Упустить отрыв в девять мячей за десять минут до конца матча такая опытная команда просто не могла.
Но гостьи не думали сдаваться. И провели великолепный финальный отрезок. Астраханские гандболистки постепенно подбирались в счёте. Сначала они сократили отставание до семи мячей, потом до пяти, и даже до четырёх — 22:26. А тут ещё на две минуты были удалены игроки «Ростова» Сень и Бобровникова!
Однако в концовке хозяева всё же собрались и не позволили «Астраханочке» сотворить чудо. Подопечные Юханссона выдержали, и на последних секундах даже забили гол, установив итоговый счёт на табло — 27:22. «Ростов» отбил у соперниц первое место в таблице чемпионата России, а в следующем туре сыграет ещё один большой матч. На этот раз против московского ЦСКА.
Александр Говоров