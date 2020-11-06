Тренер российских гандболистов прокомментировал ничью в матче с украинцами

Сборные России и Украины в четверг сыграли вничью со счетом 27:27 в первой из двух встреч в отборочном турнире чемпионата Европы 2022 года. В отличие от футбола, в гандболе было решено не разводить сборные конфликтующих стран. Однако в качестве места проведения матчей между командами России и Украины была выбрана нейтральная территория — встречи принимает Минск.

«Я ожидал, что игра будет тяжелой, но все же рассчитывал, что нам удастся победить с разницей в один-два мяча. В последней атаке был шанс вырвать победу, но вместо броска по воротам наш крайний средний Алексей Фокин совершил наброс. Не знаю, почему он поступил именно так», — сказал Петкович.

«Думаю, мы хорошо подготовились к игре, хорошо ее проанализировали. Но я хочу, чтобы у наших игроков на площадке было больше огня в глазах. Чего я точно не потерплю, так это превосходства противника в желании победить. Однако даже в такой ситуации у нас все равно была возможность добиться успеха, но это гандбол — случиться может всякое», — добавил он.

Также главный тренер остался недоволен тем, как команда действовала в защите. «Мы не можем себе позволить играть в международных матчах так, если хотим добиться больших результатов», — заметил он.