Сборная России обыграла Украину в квалификации чемпионата Европы

Два других соперника россиян по отборочной группе — сборные Чехии и Фарерских островов. На чемпионат Европы, который должен пройти в Венгрии и Словакии с 12 по 30 января 2022 года, попадут по две лучшие команды восьми групп, а также четыре сборных из числа занявших третьи места.