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17:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная России обыграла Украину в квалификации чемпионата Европы

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Гандболисты сборной России победили команду Украины в матче квалификации чемпионата Европы-2022.

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Источник: Спорт РИА Новости

Вторая встреча команд в группе 3, прошедшая в Минске, завершилась со счетом 30:28 в пользу россиян. Ранее 5 ноября соперники сыграли вничью — 27:27.

Два других соперника россиян по отборочной группе — сборные Чехии и Фарерских островов. На чемпионат Европы, который должен пройти в Венгрии и Словакии с 12 по 30 января 2022 года, попадут по две лучшие команды восьми групп, а также четыре сборных из числа занявших третьи места.

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