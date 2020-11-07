Сборная России обыграла Украину в квалификации чемпионата Европы
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Гандболисты сборной России победили команду Украины в матче квалификации чемпионата Европы-2022.
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Гандболисты сборной России победили команду Украины в матче квалификации чемпионата Европы-2022.
Вторая встреча команд в группе 3, прошедшая в Минске, завершилась со счетом 30:28 в пользу россиян. Ранее 5 ноября соперники сыграли вничью — 27:27.
Два других соперника россиян по отборочной группе — сборные Чехии и Фарерских островов. На чемпионат Европы, который должен пройти в Венгрии и Словакии с 12 по 30 января 2022 года, попадут по две лучшие команды восьми групп, а также четыре сборных из числа занявших третьи места.