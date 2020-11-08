Гандболистки ЦСКА обыграли датский «Оденсе» в матче Лиги чемпионов

ЦСКА с пятью победами в шести матчах занимает второе место в таблице группы В, набрав 11 очков. На счету «Оденсе» 8 очков, команда располагается на четвертой строчке.

Также в Лиге чемпионов участвует российский клуб «Ростов-Дон». Групповая стадия будет продолжаться до февраля. В четвертьфинал выйдут по две лучшие команды из двух групп, еще восемь клубов сыграют дополнительный раунд плей-офф за выход в четвертьфинал.