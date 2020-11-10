Сборная Чили стала последним участником мужского ЧМ-2021 по гандболу

Планировалось, что чилийцы наряду с командами Парагвая, Колумбии и Сальвадора примет участие в квалификационном «турнире последнего шанса», чтобы определить участника чемпионата мира. Однако из-за пандемии было принято решение отменить мероприятие, а место в финальном турнире чемпионата мира было отдано чилийцам как лучшей сборной по рейтингу на последнем мужском чемпионате Южной и Центральной Америки (за исключением стран, уже прошедших квалификацию).