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14:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная Чили стала последним участником мужского ЧМ-2021 по гандболу

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Сборная Чили стала последним, 32-м участником мужского чемпионата мира по гандболу 2021 года, сообщается на официальном сайте Международной федерации гандбола.

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Планировалось, что чилийцы наряду с командами Парагвая, Колумбии и Сальвадора примет участие в квалификационном «турнире последнего шанса», чтобы определить участника чемпионата мира. Однако из-за пандемии было принято решение отменить мероприятие, а место в финальном турнире чемпионата мира было отдано чилийцам как лучшей сборной по рейтингу на последнем мужском чемпионате Южной и Центральной Америки (за исключением стран, уже прошедших квалификацию).

Чемпионат мира по гандболу 2021 года пройдет в январе в Египте. Сборная Чили сыграет в группе с хозяевами турнира, а также сборными Швеции и Чехии.

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