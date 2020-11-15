«Ростов-Дон» победил «Эсбьерг» в женской гандбольной Лиге чемпионов
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. «Ростов-Дон» обыграл на выезде датский «Эсбьерг» в матче группового этапа женской гандбольной Лиги чемпионов.
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. «Ростов-Дон» обыграл на выезде датский «Эсбьерг» в матче группового этапа женской гандбольной Лиги чемпионов.
Встреча группы А, прошедшая в Дании, завершилась со счетом 25:24 в пользу гостей.
Ростовская команда одержала четвертую победу подряд и пятую в шести матчах турнира при одной ничьей.