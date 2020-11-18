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18 ноября, источник: БЕЛТА

«Мешков Брест» сыграл вничью с гандболистами «Фленсбурга» в Лиге чемпионов

Чемпион Беларуси «Мешков Брест» в очередной встрече предварительной группы А сыграл вничью в гостях у немецкого «Фленсбурга» — 29:29. В первом тайме соперники поочередно выходили вперед на 1−2 мяча, но на перерыв лидерами ушли хозяева — 13:11.

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18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. После трехнедельного перерыва возобновились игры группового этапа гандбольной Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Чемпион Беларуси «Мешков Брест» в очередной встрече предварительной группы А сыграл вничью в гостях у немецкого «Фленсбурга» — 29:29. В первом тайме соперники поочередно выходили вперед на 1−2 мяча, но на перерыв лидерами ушли хозяева — 13:11. Во второй половине встречи игра также шла мяч в мяч, за 10 секунд до финальной сирены брестчане выигрывали 29:28, но хозяевам удалось провести быструю атаку и уйти от поражения. Самыми результативными у «мешковцев» стали Максим Баранов и Марко Панич, забросившие по 7 мячей. 25 ноября эти команды встретятся на площадке брестского спорткомплекса «Виктория».

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До этого брестские гандболисты победили на своей арене северомакедонский «Вардар» из Скопье (24:22), французский «Пари Сен-Жермен» (32:31) и венгерский «Пик» из Сегеда (26:24), а также уступили в гостях португальскому «Порту» (25:27) и польскому «Кельце» (27:34).

Вчера «Пари Сен-Жермен» переиграл в гостях «Порту» со счетом 34:31. Сегодня «Вардар» встретится у себя дома с «Кельце», за который выступают белорусы Артем Королек и Владислав Кулеш.

Турнирное положение: «Кельце» — 9 очков (6 матчей), «Фленсбург» — 9 (6), «Мешков Брест» — 7 (6), «Порту» — 6 (7), «Пари Сен-Жермен» — 4 (5), «Вардар» — 3 (3), «Эльверум» — 2 (4), «Пик» — 0 (3).

В предварительной группе В датский «Ольборг» проиграл у себя дома венгерскому «Веспрему» — 27:33. Хорватский «Загреб» на своей арене уступил украинскому «Мотору» из Запорожья с результатом 23:24. Белорусский легионер запорожцев Борис Пуховский забросил 5 мячей. Сегодня немецкий «Киль» встретится на своей площадке с испанской «Барселоной».

Турнирное положение: «Веспрем» — 11 (6), «Барселона» — 10 (5), «Ольборг» — 8 (7), «Киль» — 7 (5), «Мотор» — 4 (5), «Нант» — 2 (4), «Целе» — 2 (6), «Загреб» — 0 (6).

Групповой этап чемпионской Лиги должен завершиться в начале марта 2021 года. По две лучшие команды сразу выйдут в четвертьфинал, а клубы, которые займут 3−6-е места, сыграют в 1/8 финала. -0-

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