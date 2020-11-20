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09:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Матч женских гандбольных команд превратился в массовую бойню

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Матч регулярного сезона украинской женской Суперлиги по гандболу между командами «Днепрянка» и «Реал» был прерван из-за массовой драки.

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При счете 27:24 в пользу «Днепрянки», у ворот одной из команд произошло жесткое столкновение. Соперницы набросились друг на друга с кулаками, что и привело к вмешательству в драку остальных участников матча.

Во время загрузки произошла ошибка.

Тренеры и их помощники также попытались вмешаться в происходящее. Спустя минуту страсти удалось погасить.

Встреча завершилась победой «Днепрянки» 30:28.

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