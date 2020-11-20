Матч женских гандбольных команд превратился в массовую бойню
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Матч регулярного сезона украинской женской Суперлиги по гандболу между командами «Днепрянка» и «Реал» был прерван
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Матч регулярного сезона украинской женской Суперлиги по гандболу между командами «Днепрянка» и «Реал» был прерван
При счете 27:24 в пользу «Днепрянки», у ворот одной из команд произошло жесткое столкновение. Соперницы набросились друг на друга с кулаками, что и привело к вмешательству в драку остальных участников матча.
Тренеры и их помощники также попытались вмешаться в происходящее. Спустя минуту страсти удалось погасить.
Встреча завершилась победой «Днепрянки» 30:28.