Стал известен состав сборной России по гандболу на чемпионате мира

Как сообщается на сайте Федерации гандбола России, в расширенный состав российской команды вошли 35 гандболистов, в итоговую заявку на турнир будут включены 20 из них, при этом в каждом матче разрешается задействовать не более 16 игроков. По ходу чемпионата мира команда может сделать до пяти замен в итоговой заявке, но допускается использование только спортсменов из расширенного списка. В этот лимит не будут входить замены гандболистов с подтвержденным заражением коронавирусом.