Стал известен состав сборной России по гандболу на чемпионате мира

Как сообщается на сайте Федерации гандбола России, в расширенный состав российской команды вошли 35 гандболистов, в итоговую заявку на турнир будут включены 20 из них, при этом в каждом матче разрешается задействовать не более 16 игроков. По ходу чемпионата мира команда может сделать до пяти замен в итоговой заявке, но допускается использование только спортсменов из расширенного списка. В этот лимит не будут входить замены гандболистов с подтвержденным заражением коронавирусом.
На сбор национальной команды в третьей декаде декабря были вызваны следующие игроки:
вратари: Денис Заболотин (СКИФ), Виктор Киреев, Дмитрий Кузнецов (оба — ЦСКА), Дмитрий Павленко («Чеховские медведи»), Станислав Третынко («СГАУ-Саратов»);.
левые крайние: Никита Ильтинский («Виктор»), Сергей Николаенков, Игорь Сорока (оба — ЦСКА), Роман Остащенко («Чеховские медведи»);.
правые крайние: Илья Дёмин («Динамо Астрахань»), Дмитрий Корнев («Чеховские медведи»), Алексей Фокин (ЦСКА), Даниил Шишкарёв («Веспрем», Венгрия);.
линейные: Павел Андреев, Александр Ермаков (оба — «Чеховские медведи»), Денис Васильев («Шартр Метрополь», Франция), Сергей Горпишин, Вячеслав Касаткин («Васлуй», Румыния), Максим Михалин (СКИФ);.
правые полусредние: Андрей Беляев («СГАУ-Саратов»), Сергей Иванов (СКИФ), Никита Каменев («Донские казаки»), Дмитрий Киселев, Александр Котов (оба — «Чеховские медведи»);.
левые полусредние: Илья Белевцов (СКИФ), Азат Валиуллин («Людвигсхафен», Германия), Михаил Виноградов (ЦСКА), Виталий Комогоров («Добружа Констанца Суд», Румыния), Сергей Марк Косоротов («Чеховские медведи»), Сергей Кудинов («Шартр Метрополь», Франция), Дмитрий Санталов, Александр Шкуринский (оба — «Мешков Брест», Белоруссия), Роман Царапкин («Татран», Словакия);.
разыгрывающие: Павел Атьман (ЦСКА), Дмитрий Житников («Пик Сегед», Венгрия).
Чемпионат мира в Египте пройдет 13—31 января 2021 года. Соперниками сборной России по предварительному этапу турнира станут сборные Словении, Белоруссии и Южной Кореи.