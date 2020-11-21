Гандболистки «Берестья» стартуют в Кубке ЕГФ матчами в Косово

В матчах 1/16 финала третьего по рангу континентального турнира подопечные Василия Козара сегодня и завтра встретятся на выезде с косовским клубом «Истогу».

Судить эти встречи будут арбитры из Черногории Стефан Иванович и Марко Вуйшич, делегат ЕГФ — Радош Рокочевич.

Перед отъездом в Косово брестские гандболистки победили бобруйскую «Березину» в выездном матче национального первенства со счетом 34:29. Ранее брестчанки сенсационно обыграли двух главных фаворитов турнира — чемпионок Беларуси гандболисток «Гомеля» (31:26) и обладателя серебра «БНТУ-БелАЗ» (34:32).