Гандболистки «Берестья» стартуют в Кубке ЕГФ матчами в Косово
21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки брестского клуба «Берестье» стартуют в розыгрыше Кубка ЕГФ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки брестского клуба «Берестье» стартуют в розыгрыше Кубка ЕГФ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В матчах 1/16 финала третьего по рангу континентального турнира подопечные Василия Козара сегодня и завтра встретятся на выезде с косовским клубом «Истогу».
Судить эти встречи будут арбитры из Черногории Стефан Иванович и Марко Вуйшич, делегат ЕГФ — Радош Рокочевич.
Перед отъездом в Косово брестские гандболистки победили бобруйскую «Березину» в выездном матче национального первенства со счетом 34:29. Ранее брестчанки сенсационно обыграли двух главных фаворитов турнира — чемпионок Беларуси гандболисток «Гомеля» (31:26) и обладателя серебра «БНТУ-БелАЗ» (34:32).
В прошлом году гандболистки «Гомеля» дважды встречались с «Истогу» в квалификации Кубка ЕГФ и оба раза одержали разгромные победы — 45:13 и 38:22.