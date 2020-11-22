Гандболистки «Звезды» вышли в групповой раунд Лиги Европы
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Гандболистки подмосковной «Звезды» пробились в групповую стадию Лиги Европы, переиграв в ответном матче третьего квалификационного раунда испанскую «Беру Беру».
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Гандболистки подмосковной «Звезды» пробились в групповую стадию Лиги Европы, переиграв в ответном матче третьего квалификационного раунда испанскую «Беру Беру».
Встреча, прошедшая в воскресенье в Чехове, завершилась со счетом 29:24 в пользу хозяек площадки.
В первом матче, прошедшем ранее в Испании, была зафиксирована ничья 27:27.