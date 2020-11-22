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14:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гандболистки «Звезды» вышли в групповой раунд Лиги Европы

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Гандболистки подмосковной «Звезды» пробились в групповую стадию Лиги Европы, переиграв в ответном матче третьего квалификационного раунда испанскую «Беру Беру».

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Встреча, прошедшая в воскресенье в Чехове, завершилась со счетом 29:24 в пользу хозяек площадки.

Во время загрузки произошла ошибка.

В первом матче, прошедшем ранее в Испании, была зафиксирована ничья 27:27.

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